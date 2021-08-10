Сахалинская акушерка без инвентаря приняла роды в поезде

Надежда Палочкина. Фото: Личный архив

Сахалинка родила, - так случилось, в поезде дальнего следования на Сахалине. По счастливому совпадению среди пассажиров рейса оказалась акушер-гинеколог. Врач вместе с сотрудниками РЖД сплотились в экстремальной ситуации и помогли малышу появиться на свет здоровым даже без необходимого инвентаря.

Роды начались в ночь на 3 августа в поезде, следовавшем из Тымовского в Южно-Сахалинск. Процесс оказался стремительным, что времени на раздумья не было. Бортпроводники бросились искать среди пассажиров врачей и в купе вагона № 7 нашли акушера-гинеколога из Ногликской ЦРБ Надежду Палочкину. Женщина ехала в столицу области на лечение, но в пути врачебная помощь понадобилась от нее самой.

– Буквально помчались в первый вагон, в котором находилась роженица. Роды оказались стремительными, в таких экстремальных условиях требовалось повышенное внимание и матери, и ребенку, – прокомментировала Надежда Палочкина.

Сотрудники поезда оказывали акушеру всяческую поддержку. Врач действовала без необходимого инвентаря, но все равно успешно провела все необходимые в этой ситуации процедуры. Поучаствовала даже начальник поезда - вела медицинский протокол под диктовку, пока Надежда Палочкина осматривала женщину. Все эти данные необходимы для дальнейшей оценки состояния матери и ребенка.

Роды прошли успешно. На железнодорожной станции в селе Советское роженицу и малыша уже встречала бригада скорой помощи. Маму с младенцем доставили в областной перинатальный центр. Сейчас они находятся под наблюдением, их состояние оценивают как удовлетворительное. У молодой сахалинки это уже второй ребенок. Врачи, в свою очередь, отмечают высокий профессионализм коллеги из Ногликской ЦРБ.