«Огонь можно сбить только огнем»: Тушить лесные пожары в Якутии помогает весь Дальний Восток

Якутскую тайгу тушат не только с неба, но и с земли. Фото: Иван МАКЕЕВ

В якутских лесах пожарами охвачена территория больше 4 миллионов гектаров. Большая часть уже выгорела дотла. Дым накрыл не только соседние регионы, но уже добрался до США и Канады...

Хабаровская лесоохрана одной из первых пришла на помощь якутам. Семьдесят пожарных и пилотов ведут борьбу со стихией. Один из них - летчик-наблюдатель дальневосточной базы авиаохраны лесов Алексей МАЖАРА поделился неизвестными моментами своей непростой работы. Вот самое интересное из его рассказа.

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- Лесной пожар - это неуправляемая природная стихия. Когда он разгорелся во всю силу, потушить его очень сложно, почти невозможно. Пожаров не так много, но они охватывают гигантские площади. Плюс очень сложные условия - массив древостоя такой, что любой огонек сразу переходит в верховой пожар.

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- Технику для тушений применяем танкерную - самолеты Ил-76, Бе-200. Машины хорошие, мощные. Но, к сожалению, малоэффективные в таких условиях. Слишком большие площади - сколько бы самолет в себя жидкости ни брал, этого мало. Нужно со всей страны согнать авиацию, чтобы залить все это водой.

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- В Якутию съехалась практически вся страна. Рядом с нами работали коллеги из Еврейской автономии, Амурской области, приморцы, забайкальцы, всех не перечислить. Туда стянуты огромные силы. На один очаг выезжают только одних привлеченных специалистов около двухсот человек - это в отделении, где я работал. Тушим всей страной и уже достаточно долго. И у нас получается - когда погода дает возможность. А это случается не всегда. У нас была ситуация, когда штормовой ветер угробил три недели работы - пораскидал возгорания по труднодоступной огромной местности, куда тяжелую технику просто не доставишь. Приходилось вручную тушить. Только это бесполезно: тушишь, тушишь - шквал налетел, раздул как мехами - начинаешь все заново.

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- Опасных ситуаций было сколько угодно. Высокоинтенсивный пожар часто подходил непосредственно к людям. Слава богу, обходилось. Такие пожары не тушатся прямыми методами воздействия. Мы часто использовали встречный пал - формировали минерализированную полосу, снимали слой почвы, который может прогореть, на ширину лопаты, и поджигали навстречу. Только так можно остановить стену огня, которая идет медленно, но верно - около 2 км в сутки. Бывает и быстрее. В тех лесах это единственный способ. Огонь - огнем. Наши специалисты из Хабаровского края имеют большой опыт такого противостояния и могут предугадывать, куда пойдет волна. Стараемся не допускать выгорания промышленных объектов и населенных пунктов. Это главная задача.

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- Малоразвитая инфраструктура, жара, отсутствие осадков и дремучие многоярусные хвойные леса привели к таким пожарам. В последнее время, когда установилась сухая пора, пожары возникали в основном от гроз. Это подтверждали и расщепы деревьев на кромке пожара. Хотя доводилось буквально за руку ловить поджигателей якутской тайги. Взяли одного деда лет под 70: он запалил какую-то полянку неизвестно зачем. То ли халатность, то ли просто дурость. Понятно, что никто никогда за всю жизнь не расплатится за такой ущерб...

Летчик-наблюдатель Алексей Мажара поделился секретами своей професии. Фото: Личный архив

Справка "КП":

Сейчас горение лесов достигло таких масштабов, что видно даже из космоса. В Якутию съехались лесные пожарные уже почти со всех регионов России. На территории Таттинского и Усть-Майского районов для искусственного вызывания дождя применялся Ан-26 "Циклон" - с него обстреливали облака пиропатронами...