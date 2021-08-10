Загадочные мегалиты Пидана: наследие предков, шалость современников или чудо природы?

Совершая восхождение, приходится продвигаться по курумнику, встречая на пути причудливые по виду и составу породы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пидан - ныне гора Ливадийская - расположен в Шкотовском районе Приморского края. Высшая вершина Ливадийского хребта Южного Сихотэ-Алиня, ее высота - 1333 метра, у ее подножья расположена деревня Лукьяновка. Название свое гора получила от живших здесь в XI - XIII веке чжурчжэньских племен, и означает оно «Камни, насыпанные Богом». Самих камней здесь предостаточно, совершая восхождение, приходится продвигаться по курумнику, встречая на пути причудливые по своему виду выходы породы. И если в большинстве случаев понятно природное происхождение тех или иных форм, то загадка возникновения необычного мегалита, расположенного на стыке двух троп, до сих пор остается неразгаданной...

ТАЙНА МЕГАЛИТА

От деревни Лукьяновка на Пидан есть две тропы, первая - путь воина - чуть правее, она короче, но отвеснее, часть пути пролегает по курумнику (те самые «камни, насыпанные Богом»). Тут местами настолько отвесно, что для туристов натянуты канаты-помощники с узлами, держась за них, легче подниматься. Вторая - путь мага - расположена левее и она с самого начала проходит по хребту горы, а потому она чуть длиннее и менее отвесная. Ближе к вершине горы обе тропы сходятся, и дальше восхождение идет по каменистому хребту. Как раз в месте схождения меняется характер растительности, заканчивается лес, и начинается трава и кустарники. Недалеко от этой точки по пути к вершине можно встретить необычный мегалит.

Тот самый загадочный мегалит. На четырех камнях покоится глыба весом не менее двух тонн. Кто соорудил этот "монумент"? Или что? Фото: Владимир Сунгоркин.

Огромная плита треугольной формы выходит из земли, ее грани примерно по 1,8 метра в длину, а высота порядка 50 сантиметров. На ней стоят четыре камня шириной примерно в 30 - 40 сантиметров - они служат опорой для еще одной глыбы весом около двух тонн, имеющей прямоугольную форму с гранями примерно по 1,5 метра в длину. По внешнему виду камни напоминают осколки гранита, но не исключено, что это кристаллический сланец, для которого как раз характерны столь ровные разломы. Верхняя и нижняя плиты расположены почти параллельно друг другу. Все кажется таким ровным, что диву даешься, как такое вообще возможно? Неужели мистика? Впрочем, мистицизма, которым окружена сама гора, хоть отбавляй.

ГОРНЫЕ МИФЫ

Кто-то говорит, что на вершине до сих пор собираются жрецы, устраивая жертвоприношения, иные ценят воду из подземного источника за ее «целебные свойства», другие считают, что здесь обитает призрак белой женщины и летающий человек. Примечательно, что описал эти легенды знаменитый исследователь Владимир Клавдиевич Арсеньев. В своих заметках он также упоминал истории о народе, пришедшем из Золотой Долины. Народ этот изготавливал волшебные зеркала, поисками которых занимался другой, не менее известный путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Поговаривают, что эти находки заинтересовали даже цесаревича Николая.

В переводе с языка древних чжурчжэньских племен Пидан означает «Камни, насыпанные Богом»... И вправду - человеку это сделать не под силу. Фото: Андрей Михайлов.

Туристы же, совершая восхождение на таинственную гору Пидан, верят, что гора может просто «не пустить» на вершину неугодного ей путника. Так нередко путешественники отмечают, что при подъеме они испытывают чувство необъяснимой агрессии не только к окружающим, но и к самим себе. Силы внезапно оставляют тех, кто рискнет покорить Пидан. Астролог из Владивостока, профессор парапсихологии Александр Ремпель и вовсе считает, что именно здесь, на Пидане, сомкнутся линии координат и замкнется космическая цепь. Мистики и загадочности этому месту придает и тот факт, что Пидан неоднократно становился последним пристанищем для экипажей вертолетов и самолетов. На склонах вершины до сих пор можно наткнуться на остатки фюзеляжей и двигателей.

Иными словами, легенд и загадок здесь примерно столько же, сколько и камней на самой горе.

БЛИЖЕ К БОГУ

Поговаривают, что и те самые мегалиты некогда имели религиозное значение. Есть версия, что эти огромные каменные сооружения, разбросанные по горе, являются не чем иным, как рукотворной кладкой культовых сооружений древней неизвестной цивилизации. Иные приписывают им некую религиозность, отмечая, что у этих сооружений жрецы возносили молитвы своим богам, и не случайно. Приморский криптобиолог Юрий Уфимцев в своей книге «Таинственные существа Приморского края» приводит рассказ Сергея Крученко из Анисимовки, который, изучая гору Пидан, наткнулся на упоминания древнего храма.

«Есть мнение, что камни тоже живые, только жизненные процессы у них протекают гораздо медленнее. Горы, они тоже живые. У каждой горы есть свой дух, и у каждой горы, как и у каждого человека, свое предназначение. Начал собирать информацию о необычных случаях в Анисимовке после передачи по ТВ о летающем человеке. На работе стали меня спрашивать, правда ли у вас такие страсти происходят? Я, конечно, говорю, все брехня, а сам у местной интеллигенции спрашиваю - может, что и было? И вот что мне рассказали местные.

Гору недаром считают местом силы. Некоторые туристы здесь стали свидетелями настоящих чудес. А кого-то Пидан просто не пустил на свою вершину. Фото: Андрей Михайлов.

Группа туристов пошла на Пидан. Шли пешком и к подножью дошли только к вечеру. Нашли уютную полянку, от которой спускалась тропинка к ручью. На ручье был живописный водопад, и рядом стояло красивое дерево. Все восхищались первозданной картиной природы. Утомившись за день, туристы уснули. Утром их удивлению не было предела, - на ручье они не нашли ни водопада, ни красивого дерева... А сам я, как-то ночуя в гостях у старожила Лукьяновки, вечером говорил о горе. Той ночью я отчетливо помню свой сон, как я встаю с кровати, подхожу к окну и вижу на вершине горы сверкающий храм в стиле чем-то напоминающий китайский, только более древний… Но храм на Пидане действительно был. Небольшой, но был. Описание этого места я обнаружил в дневниках Алексея Куренцова, первого российского ученого, поднявшегося на вершину Пидана в 1923 году. В 1928 году Куренцов в качестве члена экспедиции Зоологического музея АН СССР вновь поднялся на гору, где и наткнулся на кумирню, в которой путники молились, перед тем как перевалить через Ливадийский хребет».

Может ли статься так, что загадочный мегалит на стыке двух троп и есть та самая кумирня, которую описывал в своих дневниках Куренцов? Согласно одной из легенд под этим камнем лежит бохайский жрец, который принес себя в жертву древним богам. Жена его, когда узнала об этом, пришла на гору и убила себя. Теперь ее дух стал защитником горы Пидан - Белой женщиной.

Кстати, если встать с определенной стороны мегалита, то через отверстие видно вершину. Вполне вероятно, что это сооружение могло использоваться не только в качестве места преклонения, но и для составления календаря, так как через это «окошко» видно Солнце и вершину на одной линии в конкретный день в году.

Легенд и загадок здесь не меньше, чем камней. Это и влечет сюда туристов. Фото: Галина Кочеткова.

АРХИТЕКТОР-СТИХИЯ

На первый взгляд, кажется, что изначально на этом месте было три плиты, но средняя плита дала трещину и разрушилась, дождь и ветер разнесли осколки по склону, после чего и образовалась столь причудливого вида опора для верхней глыбы в виде четырех камней. Но что могло стать причиной разрушения этой глыбы, да еще и с такой ювелирной точностью?

Сама структура горных пород Пидана может пролить свет на эту тайну. Кристаллический сланец имеет слоистую структуру и ломается ровными гранями. Изза этого порой кажется, что некоторые глыбы ювелирно подогнаны друг к другу. Достаточно взглянуть на так называемую стену Пидана, чтобы понять, как это выглядит на самом деле.

Стена Пидана. Фото: skurlatov.livejournal.com.

Вполне вероятно, что две нижние плиты находились в земле, со временем под воздействием эрозии порода обнажилась, и средняя плита, не выдержав веса верхней глыбы, дала трещину. Время шло, от средней плиты остались лишь четыре небольших камня, которые и по сей день держат на себе верхний камень.

ЧЕТВЕРО МУЖИКОВ И БРЕВНО

Впрочем, геологи склонны полагать, что этот объект создали люди, причем в нашем тысячелетии. Но как такое может быть? Подъемный кран на гору никто не подгонит, а поднимать глыбу при помощи вертолета мало того что затратно, так еще и опасно, памятуя о былых авиакатастрофах на Пидане.

Одну из версий о том, что этот объект - дело рук человека, озвучил геолог Виктор Стекленев, не раз совершавший восхождения на Пидан:

- С помощью мощного лома или даже ствола растущей чуть ниже по склону березки/елки трое здоровых мужиков смогут (как рычагом) немного приподнять угол глыбы, а четвертый, самый трезвый, засунуть туда рядом лежащий булыжник. Четыре таких упражнения дадут четыре подставки под верхним монолитом.

По мнению профессора департамента природнотехнических систем и техносферной безопасности ДВФУ Александра Васильевича Зинькова, этот объект также имеет рукотворное происхождение. При этом вовсе не обязательно использовать лом или бревно:

- Чтобы подложить под огромный валун четыре небольших камня, достаточно 2 - 3 домкрата, время и немного смекалки. Так по очереди поднимая один край валуна за другим, без особых трудозатрат можно подложить под него четыре камня, которые будут служить прочной опорой».

Загадка происхождения этого мегалита, безусловно, не единственная тайна горы Пидан. Десятки, если не сотни подобных каменных блоков разбросаны по всему склону от подножия до самой вершины. Одни похожи на доисторическую каменную кладку, другие выглядят словно дольмены или даже оборонительные фортификации. Правда, нет никаких свидетельств того, что древние племена что-либо строили на такой высоте, как и нет достоверных сведений о том, обладали ли они соответствующими технологиями для этого. Тем не менее легенды остаются легендами, привлекая туристов со всей России.