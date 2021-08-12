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Владивосток12 августа 2021 9:00

«Здоровая кухня» и прогулки с врачом: как в Приморье выполняют указы президента по увеличении продолжительности жизни

Чем полезна йога смеха, где найти рецепты здоровых блюд и чему у нашего края стоит поучиться другим регионам
Елизавета КАЛИНИНА
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Участники пресс-конференции по итогам участия Приморья во всероссийском форуме по профилактике и пропаганде ЗОЖ.

Участники пресс-конференции по итогам участия Приморья во всероссийском форуме по профилактике и пропаганде ЗОЖ.

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Здоровый образ жизни – это не только физические нагрузки и отсутствие вредных привычек, но и здоровый образ мысли. Об этом напомнили недавно вернувшиеся с всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» профессионалы и энтузиасты здравоохранения Приморского края. Их мнение дорогого стоит, ведь все проекты, которые они представили в Москве, удостоились наград. Что такое йога смеха и как «наСТРОИться на ЗОЖ», «КП-Владивосток» рассказали организаторы этих уникальных мероприятий.

БИЗНЕС-СПАРТАКИАДА и ЙОГА СМЕХА

Первый из проектов, отмеченных дипломом всероссийского уровня - это те самые рекламные щиты, на которых вместо привычных товаров и услуг 1,5 миллиона жителей края из 32 округов и районов увидели успешных приморцев, ведущих здоровый образ жизни. На баннерах фотопроекта «Приморье за здоровье! Герои нашего края» от АНО «Фестиваль «Фитлав» представлен, к примеру, звезда соцсетей, «батя» Анатолий Долецкий.

Еще один проект, которым со всей страной поделилась приморская делегация – существующая уже 10 лет «Бизнес-спартакиада Приморья» от ООО «Результат групп».

Удостоилась диплома на форуме и «Прогулка с врачом - Доктор Смех» от «Владивостокской поликлиники №3». Это поистине уникальный проект для восстановления после COVID-19 с использованием Йоги смеха, которая по заверению специалистов улучшает работу всех систем организма.

Рассказали на пресс-конференции и о других уникальных проектах, которые уже реализуются в крае при поддержке регионального правительства.

ЗДОРОВАЯ ЕДА – ЭТО …

Популяризовать правильное питание незауядно - провести кулинарный конкурс «Здоровая кухня Приморья» предложили специалисты приморского Роспотребнадзора. Поддержали идею Минздрав края, Федерация рестораторов и отельеров во Владивостоке и компания «Хорекаивент».

- Критериями оценки были: вкус, ингредиенты, способ приготовления блюда, его пищевая и энергетическая ценность. Оценивали подачу, соблюдение санитарных норм и доступность продуктов, - поделилась начальник отдела надзора гигиены питания управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова.

Начальник отдела надзора гигиены питания управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова

Начальник отдела надзора гигиены питания управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

К слову, лучшие по итогам конкурса рецепты приморских кулинаров представлены на сайте здоровое-питание.рф.

- Приморцы стараются ориентироваться на блюда здоровой кухни, в том числе с аутентичными для края дикоросами и гидробионтами, - подытожила специалист, добавив, что благодаря «Здоровой кухне Приморья» еще больше людей узнает о том, что питаться правильно может каждый.

ЛЕЧИТЬСЯ ДОРОЖЕ, ЧЕМ СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ

Еще один проект – «НаСТРОЙся на ЗОЖ»: - От слова «строй» - строй дома, строй свою жизнь… Мы считаем, что здоровье - главная составляющая жизни и бизнеса, - пояснила оригинальное написание Инесса Бабич, президент «Международного Бизнес-клуба «Диалоги», инициатора мероприятия, - И мы за профилактику, ведь, как говорили мудрецы, лечиться дороже, чем поддерживать здоровье.

Директор музея Трепанга и Инесса Бабич

Директор музея Трепанга и Инесса Бабич

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

«НаСТРОЙся на ЗОЖ» проходит в рамках Дальневосточного строительного Форума, который организация проводит каждый год. По словам Инессы Бабич, уже в течение четырех лет организаторы к деловой программе встречи добавляют зарядки и разминки под руководством опытных инструкторов, в том числе йогу смеха:

- Приезжают застройщики, строители, подрядчики с семьями - дети, жены… Некоторые говорят: «Я не буду, постою посмотрю», - но так это зажигательно и заразительно! И дай бог, чтобы заразительно было только это…

ОФИЦИАЛЬНО

Реализация проектов по профилактике неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, признанных на всероссийском уровне возможна благодаря программе «Развитие здравоохранения Приморского края».

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