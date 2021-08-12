«Здоровая кухня» и прогулки с врачом: как в Приморье выполняют указы президента по увеличении продолжительности жизни

Участники пресс-конференции по итогам участия Приморья во всероссийском форуме по профилактике и пропаганде ЗОЖ. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Здоровый образ жизни – это не только физические нагрузки и отсутствие вредных привычек, но и здоровый образ мысли. Об этом напомнили недавно вернувшиеся с всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» профессионалы и энтузиасты здравоохранения Приморского края. Их мнение дорогого стоит, ведь все проекты, которые они представили в Москве, удостоились наград. Что такое йога смеха и как «наСТРОИться на ЗОЖ», «КП-Владивосток» рассказали организаторы этих уникальных мероприятий.

БИЗНЕС-СПАРТАКИАДА и ЙОГА СМЕХА

Первый из проектов, отмеченных дипломом всероссийского уровня - это те самые рекламные щиты, на которых вместо привычных товаров и услуг 1,5 миллиона жителей края из 32 округов и районов увидели успешных приморцев, ведущих здоровый образ жизни. На баннерах фотопроекта «Приморье за здоровье! Герои нашего края» от АНО «Фестиваль «Фитлав» представлен, к примеру, звезда соцсетей, «батя» Анатолий Долецкий.

Еще один проект, которым со всей страной поделилась приморская делегация – существующая уже 10 лет «Бизнес-спартакиада Приморья» от ООО «Результат групп».

Удостоилась диплома на форуме и «Прогулка с врачом - Доктор Смех» от «Владивостокской поликлиники №3». Это поистине уникальный проект для восстановления после COVID-19 с использованием Йоги смеха, которая по заверению специалистов улучшает работу всех систем организма.

Рассказали на пресс-конференции и о других уникальных проектах, которые уже реализуются в крае при поддержке регионального правительства.

ЗДОРОВАЯ ЕДА – ЭТО …

Популяризовать правильное питание незауядно - провести кулинарный конкурс «Здоровая кухня Приморья» предложили специалисты приморского Роспотребнадзора. Поддержали идею Минздрав края, Федерация рестораторов и отельеров во Владивостоке и компания «Хорекаивент».

- Критериями оценки были: вкус, ингредиенты, способ приготовления блюда, его пищевая и энергетическая ценность. Оценивали подачу, соблюдение санитарных норм и доступность продуктов, - поделилась начальник отдела надзора гигиены питания управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова.

Начальник отдела надзора гигиены питания управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова Фото: Елизавета КАЛИНИНА

К слову, лучшие по итогам конкурса рецепты приморских кулинаров представлены на сайте здоровое-питание.рф.

- Приморцы стараются ориентироваться на блюда здоровой кухни, в том числе с аутентичными для края дикоросами и гидробионтами, - подытожила специалист, добавив, что благодаря «Здоровой кухне Приморья» еще больше людей узнает о том, что питаться правильно может каждый.

ЛЕЧИТЬСЯ ДОРОЖЕ, ЧЕМ СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ

Еще один проект – «НаСТРОЙся на ЗОЖ»: - От слова «строй» - строй дома, строй свою жизнь… Мы считаем, что здоровье - главная составляющая жизни и бизнеса, - пояснила оригинальное написание Инесса Бабич, президент «Международного Бизнес-клуба «Диалоги», инициатора мероприятия, - И мы за профилактику, ведь, как говорили мудрецы, лечиться дороже, чем поддерживать здоровье.

Директор музея Трепанга и Инесса Бабич Фото: Елизавета КАЛИНИНА

«НаСТРОЙся на ЗОЖ» проходит в рамках Дальневосточного строительного Форума, который организация проводит каждый год. По словам Инессы Бабич, уже в течение четырех лет организаторы к деловой программе встречи добавляют зарядки и разминки под руководством опытных инструкторов, в том числе йогу смеха:

- Приезжают застройщики, строители, подрядчики с семьями - дети, жены… Некоторые говорят: «Я не буду, постою посмотрю», - но так это зажигательно и заразительно! И дай бог, чтобы заразительно было только это…

ОФИЦИАЛЬНО

Реализация проектов по профилактике неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, признанных на всероссийском уровне возможна благодаря программе «Развитие здравоохранения Приморского края».