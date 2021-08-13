Проработал 4 месяца. ХК «Адмирал» внезапно попрощался с главным тренером

Сергей Востриков покинул "Адмирал". Фото: пресс-служба клуба

Не успев начать сезон, хоккейный клуб «Адмирал» уже расторг контракт с главным тренером. Об этом сообщили в пресс-службе команды, не уточняя причин. Сергей Востриков не успел провести с клубом ни одного официального матча.

«Хоккейный клуб «Адмирал» в пятницу, 13 августа, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым. Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Адмирал» назначен Олег Горбенко», - говорится в официальном сообщении.

О том, что расстались полюбовно, намекает приписка: «Благодарим Сергея Леонтьевича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере».

Но все же отставка странная, поскольку скоропостижная. Назначили Вострикова 14 апреля, он проработал ровно четыре месяца и ушел, не дождавшись начала сезона, после серии неудачных товарищеских матчей.

Напомним, что предстоящий сезон для «Адмирала» особенный. Из-за коронавируса команда пропустила прошлый, была практически полностью расформирована, а потом собрана с ноля. Первый после долгого перерыва матч «Адмирала» в КХЛ состоится 2 сентября на выезде с московским «Спартаком». Первый домашний на «Фетисов Арене» - 14 сентября с «Динамо Москва».

Заново собранная команда уже провела несколько товарищеских матчей в межсезонье, три последних – с череповецкой «Северсталью», подольским «Витязем» и как раз московским «Спартаком» - проиграли. Правда, последний - с «Витязем» - уже без Вострикова. Пропустили шайбу за полторы минуты до конца основного времени матча.

Могло ли это стать причиной отставки Вострикова, который все эти четыре месяца занимался в основном селекционной и подготовительной работой по формированию тренерского штаба и команды? Вряд ли, это ведь просто тренировка. Скорее, причиной стал общий уровень тренера. В последние годы, с 2018 по 2020-й Сергей Востриков работал главным тренером ПСК «Сахалин», выступающим в Азиатской хоккейной лиге. Ранее возглавлял пермский «Молот—Прикамье». На уровне КХЛ не работал никогда.

Спортивные СМИ, кстати, уже обрадовали, ссылаясь на источники, что должность главного тренера «Адмирала» займет Александр Андриевский. Тот самый, который уже руководил клубом в 2015-2017 годах, когда за «Адмирал» выступали многие из тех, кто сейчас в него вернулся. Да и сам белорусский специалист как раз сейчас без работы.