Синоптики: из Приморья уходят теплые деньки

Отдыхать на морях осталось недолго Фото: Сергей БАЛАНОВ

Когда закончится купальный сезон и какая погода будет в Приморье на этой неделе, рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова в эфире радио «Комсомольская правда».

На этой неделе приморцев ожидает потепление. Температура поднимется до 26 градусов. Возможны кратковременные дожди, после которых снова станет тепло. Однако по утрам и вечерам появляются осенние нотки, поэтому отдыхающим лучше запастись теплой одеждой, говорит Марина Парфенова.

Кстати говоря, вода в Амурском заливе все еще теплая, там +23, а в заливе Посьета +24.

Отметим, в этом году с 9 августа температура воздуха значительно упала, что не характерно для начала августа, поэтому купальный сезон закончится раньше. По предварительному прогнозу, во всех курортных точках России бархатный сезон завершится на две недели раньше, чем обычно, в начале октября.

Несмотря на приближающуюся осень, у жителей Приморья еще есть время отдохнуть на море и насладиться солнечной погодой на этой неделе.

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