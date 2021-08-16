Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2021 15:03

Мужчина, которого сбил катер на Русском острове, оказался сотрудником МЧС

Он являлся капитаном второго ранга запаса
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анатолий Иванович всегда был готов ринуться на помощь

Анатолий Иванович всегда был готов ринуться на помощь

Фото: Архив "КП"

Стало известно, что мужчина, которого 14 августа на Русском острове сбил катер, оказался сотрудником МЧС и бывшим военным, сообщает vl.ru. Эту информацию подтвердили в министерстве ГО ЧС Приморья.

Мужчину звали Анатолий Иванович Тригубов, ему было 65 лет. Действующий сотрудник МЧС находился в отпуске и выбрал Русский остров своим местом для отдыха.

— Он являлся капитаном катера. Анатолий был всегда готов ринуться на помощь. Он мог выйти в море в любое время суток. А на тот момент капитан взял отпуск он катался на своем катере и нырял, — рассказали в пресс-службе МЧС Приморья.

Очевидцы трагедии рассказывают, что управляющий катером, который сбил сотрудника МЧС, был в нетрезвом состоянии, и у него не было прав.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Интересное