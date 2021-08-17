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Общество17 августа 2021 15:10

Двое туристов на Камчатке упали с самого высокого вулкана в Евразии и выжили

Сообщается, что туристы оступились и полетели вниз
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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В туристической группе было 12 человек Фото: Кристина Безбородова

В туристической группе было 12 человек Фото: Кристина Безбородова

На Камчатке с высоты 4000 метров упали двое туристов и выжили. Они сорвались с самого высокого активного вулкана на территории всей Евразии — Ключевская Сопка. Туристы пролетели около тысячи метров вниз.

Известно, что в туристической группе было 12 человек. Сорвались только двое мужчин 33 и 35 лет. В данный момент им невозможно оказать помощь, поскольку вертолет не способен подняться на такую высоту, а сотрудникам МЧС нужно пройти акклиматизацию прежде, чем отправиться к российским туристам.

Вулкан Ключевская Сопка является популярным местом для туристического маршрута. Подъем на него имеет степень сложности 2А, что относительно не так экстремально.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ