Двое туристов на Камчатке упали с самого высокого вулкана в Евразии и выжили

В туристической группе было 12 человек Фото: Кристина Безбородова

На Камчатке с высоты 4000 метров упали двое туристов и выжили. Они сорвались с самого высокого активного вулкана на территории всей Евразии — Ключевская Сопка. Туристы пролетели около тысячи метров вниз.

Известно, что в туристической группе было 12 человек. Сорвались только двое мужчин 33 и 35 лет. В данный момент им невозможно оказать помощь, поскольку вертолет не способен подняться на такую высоту, а сотрудникам МЧС нужно пройти акклиматизацию прежде, чем отправиться к российским туристам.

Вулкан Ключевская Сопка является популярным местом для туристического маршрута. Подъем на него имеет степень сложности 2А, что относительно не так экстремально.

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