«Пеньки» и высокие бордюры: жители Бородинской удивились тому, как провели ремонт дороги

Ямы на дороге пропали, но появились «пеньки». Фото: Анастасия АРХИЛЮК

Во Владивостоке жители улицы Бородинской много лет ждали ремонта участка дороги, каждый день прыгая по ямам и убивая свои автомобили. И вот, наконец, для них настал праздник - дорогу заасфальтировали... Но теперь радость местных жителей омрачают «пеньки» - люки, возвышающиеся над проезжей частью. Особенно, по словам автомобилистов, коварен этот участок дороги в темное время суток. В чем причина такого ремонта, выяснил корреспондент «Комсомольской правды».

«Сначала мы радовались новому дорожному покрытию. Потом долго ждали, когда заделают люки. И вот случилось. Люки вмонтировали в дорогу так, что крышки люков находятся над дорогой. Пока ремонтировали эту злосчастную дорогу, я успела два раза подвеску поменять. И что в итоге, все то же, движение с препятствиями. Видимо, чтоб люки не выпирали, нужно было побольше слой асфальта положить», - возмущаются местные жители.

Высокие бордюры оказались неудобны для маломобильных граждан. Фото: Анастасия АРХИЛЮК

Корреспондент «Комсомольской правды» побывала на месте и убедилась в том, что такая проблема действительно есть. Люки более чем на 10 сантиметров возвышаются над уровнем дорожного покрытия, при этом предупреждающие знаки на этом участке дороги отсутствуют, но при этом есть специальные конусы. Здесь же, как раз напротив пандуса, установлены высокие бордюры, из-за которых инвалидам и мамам с колясками приходится делать неудобный крюк длиной 50 метров, чтобы перейти дорогу.

Почему так получилось и кто виноват? С этими вопросами корреспондент обратилась к сотруднику пресс-службы администрации Владивостока Ксении Курдюковой.

Знаков о том, что здесь ведется ремонт, нет, зато есть специальные конусы. Фото: Анастасия АРХИЛЮК

«Работы на данном участке дороге еще не завершены, до 30 августа специалисты уложат второй слой асфальта. На примыканиях к повороту будет сделан верхний слой. Подрядчик сейчас работает над примыканиями, и они будут вровень. По поводу подъема к переходу - там будет создана специальная искусственная неровность, чтобы было проще заезжать с колясками. Все будет завершено до 30 августа до ВЭФ, сейчас как раз многие дорожные объекты у нас подходят к завершению».

Подрядчик до 30 августа должен закончить все работы на данном участке. Фото: Анастасия АРХИЛЮК

Напомним, что на основании Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», люки колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня дорожного покрытия более чем на 2 сантиметра.