Большие синие медузы пришли в Приморье раньше обычного

Медузы на берегу Амурского залива. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__

Большие синие медузы на побережье Владивостока напугали не на шутку. Скользкие и неприятные, похожие на холодец. Но так ли они опасны и что делать при ожоге, рассказал «Комсомольской правде» доктор биологический наук, главный научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Анатолий Дроздов.

«Все медузы имеют стрекательные клетки, которые располагаются на щупальцах. В этих клетках содержится вырабатываемый ими токсин. Обычно он белковой природы. Эти клетки синтезируют ядовитые вещества. Поэтому практически все медузы ядовиты. Зависит от степени ядовитости. Самая агрессивная медуза у нас – это медуза-крестовик, маленькая медузка размером с пятикопеечную монету, появляется при высокой температуре воды. Она вырабатывает самый агрессивный токсин. Если вас ужалил крестовик, необходимо обработать пораженные места спиртом и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Но сейчас уменьшается температура воды, и они, медузы-крестовики, постепенно уходят», - говорит Анатолий Дроздов.

Побережье завалено медузами. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__

Что касается больших синих медуз, которые, кстати, носят название «Ропилема», по словам эксперта, они практически неопасны. Однако они тоже вырабатывают токсины.

«Поэтому если кожа чувствительная, лучше с ними не играть. Кстати в Южной Корее либо в Китае их заготавливают в пищу и с удовольствием едят», - говорит собеседник.

Диаметр медузы на фото примерно 50 сантиметров. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__

В этом году из-за аномально жаркого лета медузы ропилемы появились раньше обычного. В начале месяца у них был период размножения, и сейчас они ослаблены. Поэтому их отбрасывает к берегу. Таким образом, они становятся легкой добычей, многие люди собирают их на продажу. Медуза ропилема широко представлена в пищевом рационе жителей Китая, Кореи и Японии, где их именуют «хрустальным мясом». Медуз там солят, жарят, сушат и даже консервируют. В нашем регионе ропилемы пока используются только при проведении научных экспериментов.