Многогранный человек необычной доброты. Во Владивостоке от коронавируса скончалась настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря

Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря ушла из жизни. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии.

Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного на Седанке во Владивостоке, умерла на 83-ом году жизни. Игумения Мария (Идия Пономарева) не смогла справиться с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба Владивостокской епархии, монастырь сейчас закрыт на карантин, поэтому присутствовать на погребение не получится. Однако желающие смогут проститься с матушкой во время отпевания в Покровском кафедральном соборе.

Прежде, чем стать монахиней, Идия Пономарева успела поработать пионервожатой, учителем географии и истории. С 1965 года она заведовала музеем морского флота. Отдала этой работе 30 лет своей жизни. За добросовестное исполнение обязанностей была награждена знаком «Почетный работник морского флота» и знаком «Ветеран труда». Входила в состав Русского географического общества. В 1993 году она приняла монашеский постриг с именем Мария в честь преподобной Марии Египетской.

– 16 июля 1995 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви (журнал № 58) назначена настоятельницей Марфо-Мариинской женской обители милосердия с возложением наперсного креста. 9 января 1999 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II монахиня Мария (Пономарева) возведена в сан игумении, – поделились представители епархии.

По словам тех, кто хорошо был знаком с матушкой, она была светлым и отзывчивым человеком, многогранной личностью. Идия написала несколько сборников стихов духовной тематики. Как уверяют священнослужители, именно благодаря ее духовному опыту и доброте в монастырь стремились сотни паломников. Несмотря на проблемы со здоровьем настоятельница до последнего переживала за обустройство церковной жизни.

В епархии отмечают, что смерть матушки стала невосполнимой утратой не только для духовенства, но и для прихожан. Отпевание игумении Марии состоится 23 августа, в 10:30 в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке.

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