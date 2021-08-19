«Улицы Дальнего Востока» станут сценой

Культурную программу ВЭФ откроют приморские коллективы. Фото: Игорь НОВИКОВ

Церемония открытия выставки «Улицы Дальнего Востока» состоится в первый день работы Восточного экономического форума 2 сентября.

- В этом году посетителей выставки ждет ряд новшеств в культурной программе «Улицы Дальнего Востока». Так, на главной сцене пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. Ожидается, что творческая программа будет состоять не только из номеров, отражающих народное искусство региона, но и современных выступлений: цирковое искусство, шоу-номера, авторское исполнение популярных жанров, концерты музыкальных групп регионов, - рассказали организаторы мероприятия.

В день открытия, 2 сентября, культурную программу представит Приморский край. 3 сентября эстафету примут Камчатский и Хабаровский края, 4 сентября - Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), 5 сентября - Амурская область и Республика Бурятия, 6 сентября - Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, 7 сентября - Магаданская область и Забайкальский край.

- Благодаря инструментам государственной поддержки в регионе заработало более 400 новых предприятий. Более 1,9 триллиона рублей пришло в экономику. Это значит, что будут средства на строительство школ, больниц, дорог, спортивных комплексов, библиотек. Это значит, что люди будут жить лучше, - отметил Юрий Трутнев, полпред Президента РФ.

На заметку

Выставка «Улицы Дальнего Востока» будет работать 2-4 сентября для участников форума, 5-6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день.