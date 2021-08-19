Музей Уссурийской тайги откроют в Год тигра

Тигр станет главным персонажем экспозиции. Фото из архива «КП».

В Уссурийске построят современный музей флоры и фауны Приморья. Открытие уникальной экспозиции запланировано на 2022 год,- в Год тигра по китайскому календарю. Для размещения нового учреждения культуры уже определена площадка рядом с ледовой ареной «Олимп».

- В нем будут представлены флора и фауна Приморского края, быт коренных малочисленных народов. Посетители смогут узнать, в каких условиях проживают дикие животные и что нужно делать для их сохранения,- рассказал губернатор края Олег Кожемяко в ходе недавнего посещения Уссурийска.

Зачем понадобился этот музей? Чтобы привлечь внимание общественности, властей, промышленников и ученых к проблеме сохранения уникальной Уссурийской тайги. Сегодня она стоит очень остро. И, разумеется, культурный очаг будет нести знания о мире, в котором мы живем, жителям и гостям Приморского края. Современные интерактивные экспозиции создадут «эффект присутствия», позволят мысленно погрузиться в таежные дебри, познакомиться с удивительными обитателями лесных массивов. И, прежде всего, с жизнью хозяина Уссурийской тайги – тигра.

Кстати

По мнению специалистов, открытие музея Уссурийской тайги будет способствовать не только просвещению жителей края и развитию экологического туризма в целом в Приморье. Кроме того, новая площадка сможет принимать участников всевозможных экологических мероприятий: форумов, конференций, конкурсов, праздников, например, таких праздников, как День Тигра и День рододендрона, которые ежегодно отмечаются в регионе.