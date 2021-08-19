Фотохудожники запечатлели прекрасные мгновенья

Пейзажи и человеческие судьбы покажут фотографы. Фото: Александр САФРОНОВ

В этом году фотоконкурс «Глубина резкости» прошел в пятый – юбилейный – раз, и с каждым годом расширяется его география и количество участников. Из огромного числа заявок члены жюри, в составе которого известные фотографы – победители и члены жюри международных и всероссийских фотоконкурсов, фотокритики, преподаватели фотографии, отобрали всего 70 снимков «взрослых» фотографов и шесть фотографий начинающих авторов, которым еще не исполнилось 18 лет. Именно они и будут представлены зрителям на выставке.

Приморская государственная картинная галерея станет первой площадкой, которая примет выставку финалистов конкурса. Затем коллекция отправится в долгое путешествие, и будет показана еще в нескольких городах Приморского края и Дальнего Востока.

- Все фотографии объединяет то, что сделаны они на Дальнем Востоке в 2020-2021 году. Зрители увидят головокружительные снимки с высоты птичьего полета в номинации «Аэрофотография», простые человеческие истории в номинациях «Новости» и «Люди», забавные снимки братьев наших меньших в номинации «Флора и фауна», необъятную красоту нашей Родины в номинации «Пейзаж», а также лучшие фотографии начинающих авторов в специальной номинации «Дебют»,- рассказали в Приморском краевом центре народной культуры.

Конкретно!

Открытие выставки финалистов Дальневосточного фотоконкурса «Глубина резкости» состоится 20 августа в Приморской государственной картинной галереe по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 12. Экспозиция будет работать по 29 августа.