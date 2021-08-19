Тихоокеанский симфонический оркестр открывает сезон

Классика и современная музыка встретятся в программе концерта. Фото: primfil.ru.

Тихоокеанский симфонический оркестр откроет новый сезон Гала – концертом. В программе знаменитые классические произведения будут сочетаться с мелодиями мирового кино, а оперные арии с поп-музыкой.

В открытии сезона примет участие Ансамбль русских народных инструментов «Садко» под руководством заслуженного артиста РФ Валерия Сергеева, Анна Гамова, Сергей Плешивцев, Илья Астафуров. В Гала-концерте состоится также дебют Маргариты Магай (сопрано), студентки отделения академического вокала Дальневосточного института искусств. За дирижерским пультом – главный дирижер заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

- В концерте прозвучит музыка Глинки и Мусоргского, Дворжака и Верди, Гуно и Оффенбаха, Маркеса, Бродски, Лоу и Монти,- рассказал художественный руководитель Тихоокеанского симфонического оркестра.

В программе: М. Глинка Вальс-фантазия си минор, 1839, А. Дворжак Симфония № 9 ми минор «Из Нового Света», соч. 95, B. 178 (4 часть), Л. Шифрин Саундтрек из к/ф «Миссия невыполнима», А. Marques Danzon n.2, Ш. Гуно Вальс из оперы «Фауст», Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта», Ж. Оффенбах Ария Куклы Олимпии из оперы «Сказки Гофмана», Дж. Верди Ария Джильды из 1 действия оперы «Риголетто», М. Мусоргский Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов», Н. Бродски «Be may love», Ф. Лоу «Я танцевать хочу», В. Монти «Чардаш», В. Гридин «Карело-финская полька».

Концерт состоится 3 сентября в большом зале Приморской краевой филармонии по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15. Начало в 18.30.