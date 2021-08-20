Дополнительный ремонт на 100 миллионов рублей

Решение о дополнительном ремонте в образовательных учреждениях принял глава города. Фото: vlc.ru

Администрация Владивостока объявила шесть новых аукционов на дополнительный ремонт в школах и детских садах города. Несмотря на то, что основной ремонт в учебных учреждениях уже завершен, а все они прошли проверку и готовы принять детишек с 1 сентября, было принято решение о проведении дополнительного ремонта. Такое поручение дал глава Владивостока Константин Шестаков. На эти цели будет потрачено дополнительно 100 миллионов рублей.

Благодаря этим средствам отремонтируют кровли в школах № 21, 68, 82, 83 и детском саду № 179. Также на эти деньги восстановят асфальтовое покрытие с отмосткой здания в детсаду № 160. Специалисты управления образования отмечают, что еще несколько аукционов будут размещены до конца августа.

- Часть детских садов и школ города я осмотрел лично, в других побывали специалисты профильных управлений. Вместе составили список работ, которые необходимо сделать в первую очередь. Например, отремонтировать кровлю в школе № 83 нужно в кратчайшие сроки. На нее регулярно поступали жалобы от родителей в соцсетях, и я лично видел ее состояние. И так еще по ряду объектов были такие ситуации, где требовалось оперативное вмешательство. Ведь это безопасность и комфорт детей, - подчеркнул Константин Шестаков.

Глава Владивостока также отметил, что в вопросах ремонта необходимо уходить от точечной работы к более системной. Специалистам поручено разработать программу по ремонту кровель и фасадов, так как эти работы в данный момент самые необходимые.

А в это время

Также по поручению главы города во Владивостоке совместно с УМВД идет масштабная проверка системы охраны в школах и детских садах. Цель этих мероприятий: понять, как обеспечивается безопасность наших детей на самом деле, а не на бумажке. Вместе с этим полным ходом идет цифровизация в школах Владивостока. Уже в ближайшее время все школы приморской столицы начнут оборудовать системами электронного доступа. Об этом глава Владивостока заявил на совещании, посвященном внедрению в городе информационной системы «Цифровое Приморье».