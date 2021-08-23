Неизвестные во Владивостоке убили девушку и уехали кататься на ее машине

Задержание на Спортивной Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Днем в понедельник, 23 августа, во Владивостоке неизвестные напади на девушку в районе Тихой, убили ее и похитили ее автомобиль марки "Хенде".

Через некоторое время на участке между Луговой и Спортивной полицейские остановили автомобиль этой же марки и задержали молодого человека, сидевшего за рулем. Задержание проходило среди бела дня, на глазах у многих горожан, снимавших процесс на телефоны. Спустя некоторое время на месте уже работали следователи.

Задержание на Спортивной Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Правда, в СК по Приморскому краю пока не подтвердили, что задержанный на Спортивной человек причастен к убийству на Тихой. Возможно, что виновные в преступлении еще находятся на свободе.

"КП" следит за развитием событий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14