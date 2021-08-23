Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+25.4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток23 августа 2021 11:15

Неизвестные во Владивостоке убили девушку и уехали кататься на ее машине

По некоторым данным, подозреваемых настигли в районе Луговой, однако СК пока не подтверждает связь с убийством
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержание на Спортивной

Задержание на Спортивной

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Днем в понедельник, 23 августа, во Владивостоке неизвестные напади на девушку в районе Тихой, убили ее и похитили ее автомобиль марки "Хенде".

Через некоторое время на участке между Луговой и Спортивной полицейские остановили автомобиль этой же марки и задержали молодого человека, сидевшего за рулем. Задержание проходило среди бела дня, на глазах у многих горожан, снимавших процесс на телефоны. Спустя некоторое время на месте уже работали следователи.

Задержание на Спортивной

Задержание на Спортивной

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Правда, в СК по Приморскому краю пока не подтвердили, что задержанный на Спортивной человек причастен к убийству на Тихой. Возможно, что виновные в преступлении еще находятся на свободе.

"КП" следит за развитием событий.

Во Владивостоке задержали возможных подозреваемых в убийстве девушки
Источник: instagram.com/dps_control125rus

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Интересное