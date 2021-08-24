Владимир Путин посетит столицу Приморского края 1 сентября

Президент прилетит на открытие ВЭФ Фото: "КП" Архив

Столицу приморского края 1 сентября посетит Владимир Путин. Одной из целей визита президента России во Владивосток станет открытие Восточно-экономического форума, которое состоится уже 2 сентября.

Исходя из программы форума, 3 сентября должно состоятся пленарное заседание, где Владимир Путин также будет присутствовать. Вместе с ним в заседании планируют принять участие лидеры Брунея, Монголии, Казахстана и Таиланда.

Несколько месяцев назад президент России заявил коллегам из стран-участниц ВЭФ о высокой эффективности борьбы Российской Федерации с коронавирусом и о ликвидации негативных экономических последствий, которые принесла с собой пандемия.

Восточно-экономический форум будет проходить в столице Приморского Края со 2 по 4 сентября. В нем примут участие делегации из нескольких азиатских стран, включая Китай, Корею и Японию, а в его программе будет более 70 деловых мероприятий.

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