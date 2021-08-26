Вы ошиблись, профессор!

Профессор Преображенский - Андрей Касницкий (справа) Фото: Юлия НИКИТИНА

Повесть Михаила Булгакова, написанная в 1925 году, стала на все времена образцом острой сатиры, в которой автор выразил свои убеждения по поводу того, нужно ли человеку вмешиваться в законы эволюции и к чему это может привести.

Что лучше: собачье сердце или собачья жизнь? Этот вопрос поднял режиссер Сергей Руденок в спектакле «Собачье сердце», премьера которого состоялась на сцене Приморского краевого драматического театра им. М. Горького.

Затронутая Булгаковым тема остается актуальной и сегодня, когда в эпоху искусственного интеллекта происходит подмена многих обычных человеческих вещей на самый обычный китч, развлечения и удобства, которые развили в нашем поколении настоящую зависимость. Автором инсценировки выступил Роман Беккулов, который уже ранее работал с театром. Все события повести режиссер перенес в наши дни, где правит интернет и телевидение, заключив повествование в формат телешоу.

Шариков - Денис Неделько Фото: Юлия НИКИТИНА

Художник-постановщик Андрей Климов создал мобильные декорации, чтобы не перегружать пространство лишними деталями, в костюмы героев он добавил эклектики, стирая грани между временем, когда был написан роман, и теперешним. В спектакле профессор Преображенский (Андрей Касницкий) - молодой, интеллигентный мужчина в возрасте 40 лет, тот, кто стремится изменить что-то вокруг и верит в силу науки. Его окружающий мир показан несколько наивным, легким, порой в розовых тонах.

Шариков (Денис Неделько) в противовес этой легкости уничтожает все, к чему стремится профессор. С одной стороны, он - настоящее чудо, но ошибка профессора в этом эксперименте повлекла за собой ряд катастрофических последствий. Преображенский буквально открыл ящик Пандоры. Ведь получился не «новый» человек, а подлинное чудовище - еще один Клим Чугункин, вор-рецидивист, хам, алкоголик, погибший в драке от ножа. И этот новоявленный клон легко вобрал в себя все самое безнравственное от своего предшественника.

Зина (Ольга Налитова) Фото: Юлия НИКИТИНА

«Шариковщина» - страшное и опасное явление, угроза для культурных и умных людей, которых они ненавидят и стремятся уничтожить. Превратив его в человека, пытаясь привить ему самые элементарные культурные и нравственные навыки, профессор претерпевает полное фиаско. Преображенский понимает, что этот человек получился совсем никудышным.

«Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которое существует в природе», - отмечает профессор.

Шариков заручается поддержкой единомышленника, председателя домового комитета Швондера (Сергей Лисинчук). Швондер, взявший под крылышко Полиграфа, представляет собой яркий образ еще одного представителя нашего общества. Являясь человеком очень недалеким и необразованным, он пасует в разговорах с профессором, ненавидя его от этого еще сильнее. Потому так и стремится насолить как можно больше, используя Шарикова в корыстных целях. Сергей Лисинчук поразительно точно рисует своего героя через ужимки и поведение, схожее в этой цепи эволюции с шакалом-падальщиком.

Швондер и члены домуправления Фото: Юлия НИКИТИНА

И если Преображенский, как творец и художник, до последнего терпит выходки своего подопечного, вышедшего из-под контроля, то его соратник, доктор Борменталь (Сергей Гончаров) проявляет твердость духа и жесткость характера в решающий момент. В постановке Руденка он предстает как бывший армейский врач, преданный делу, своему наставнику и глубоко порядочный.

Весь спектакль - это столкновение двух разных миров. Интеллигентного и разумного с миром обывателей, которые хотят выбиться в люди, не прилагая усилий. И чтобы показать это в срезе современного общества, режиссер делает это через отряд бойскаутов, того самого «нового поколения», про которое теперь говорят - «наша молодежь». Им не интересны достижения профессора, они дети так называемого «тик-тока», готовые лишь как болванчики кивать в сторону своих искусственно созданных и совершенно бесполезных идолов.

Отряд бойскаутов Фото: Юлия НИКИТИНА

Художник по свету, лауреат премии «Золотая маска», Сергей Скорнецкий и балетмейстер Ксения Лисанская смогли интересно передать атмосферу телешоу и некоего абсурда в происходящем, чтобы подчеркнуть противостояние профессора и созданного им монстра.

Доведенный до крайности выходками Полиграфа, а точнее доносом в свой адрес, Преображенский решает вернуть все, как было. «Собачье сердце» - не увеселительная история о том, как пес потерял хвост и, заговорив, стал играть на балалайке, ругаться и залихватски закладывать за воротник. Спектакль отчетливо обретает смысл, заложенный в клятве Гиппократа, которую профессор цитирует со сцены: не навредить и воздержаться от несправедливости ко всему живому… будь то человек или животное.

Юлия Никитина. Фото: из личного архива

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студентка магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участница лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).