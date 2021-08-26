Лариса Белоброва опустилась вниз на две позиции в списке богатейших женщин России

Лариса Белоброва Фото: Юлия НИКИТИНА

Журнал Форбс обновил рейтинг богатейших россиянок России. Его возглавила основатель «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук с состоянием в 13 миллиардов долларов. А вот богатейшая женщина из Приморья - супруга бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва в этом году переместилась с 19-ой позиции на 21-ую.

Ее состояние оценивается в 250 миллионов долларов. В ее активы входит «Находкинская база активного морского рыболовства» (65%, финансовая выручка – 12,5 миллиардов рублей), а также банк «Приморье» (54%).

Все это семейный бизнес, но записан он на Ларису Белоброву еще с тех пор, как Сергей Дарькин стал чиновником. Напомним, он избирался губернатором Приморья в 2001 году, а до этого занимался бизнесом. Начинал грузчиком в порту, докером, матросом. Но в 1991 году создал и возглавил «Ролиз» (Российский лизинг), который занимался строительством судов и рыбодобычей.

В 2012-м, перед саммитом АТЭС во Владивостоке, Дарькин подал в отставку, как говорится, добровольно-принудительно. Впрочем, на этом его карьера не остановилась: он стал заместителем министра регионального развития. А когда Минрегионразвития упразднили, ушел в инвестиции с головой – создал и возглавил ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа», чьи проекты периодически сотрясают информповестку Дальнего Востока.

Интересно, что богатейшая приморочка Лариса Белоброва, «Заслуженная артистка России», продолжает работать во Владивостоке в Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького. Участвует в спектаклях и проводит свои творческие вечера. Считается светской львицей и пользуется авторитетом в своем регионе. Хотя живет она, как известно, в Москве.

Белоброва по-прежнему работает в приморском театре Фото: Юлия НИКИТИНА

Поженились Белоброва и Дарькин в самом конце девяностых, причем для обоих это не первый брак. Первым мужем Белоброво был милиционер, от него – старшая дочь Светлана. А следующим мужем стал бизнесмен Игорь Карпов, известный в криминальном мире как «Карп». Не удивительно, что в 1998 году его убили.

А первой женой Сергея Дарькина, будущего губернатора края, стала Ирина Головизина – дочь Анатолия Головизина, первого секретаря Приморского крайкома КПСС в 1990—1991 годах, что тогда было равносильно должности главы региона. Такая вот преемственность. От первого брака у Дарькина есть дочь Анна. но у Дарькина с Белобровой есть и общий ребенок – Ярослава.

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