Тур по разрушению вулканов. На Камчатке разгорается туристический скандал

Гид проводит "эксперимент", кидая камень в котел на одном из вулканов Камчатки. Источник: instagram.com/ecology_kamchatka

Попасть на экскурсию в Природный парк «Вулканы Камчатки» - мечта многих туристов. К сожалению, не все из них понимают, как себя нужно вести, находясь на территории уникальных природных объектов. Однако одно дело – туристы, но гораздо страшнее, когда настоящим вандализмом во время нелегальных экскурсий на вулканы начинают заниматься гиды, местные жители, которым, по логике, должно быть вдвойне важно сохранить природу нетронутой.

Сегодня в соцсетях разгорается скандал вокруг опубликованного ролика, снятого на Мутновском вулкане на юге Камчатки. На нем гид Алеся из турагенства «Богатая Камчатка» в окружении туристической группы берет в руки огромный валун и ломает им стенку фумаролы – кипящего котла вулканического происхождения. Именно фурамольной деятельностью в кратере и на северном склоне и прославился Мутновский – один из крупнейших вулканов Камчатки.

Другие люди на видео девушку не останавливают, хоть из-за этой «шалости» на них и повалил горячий едкий дым. Однако туристическое сообщество, посмотрев видео, в шоке от такого поведения.

Один из участников группы рассказал, что такие «забавы» некоторые гиды себе действительно позволяют, называя это «проводим эксперименты». Однако, судя по большому количеству негативных комментариев, у местного туристического сообщества накопилось много претензий и персонально к Алесе. Предлагает туристам из рук подкармливать евражек. Оставляет туристов в лесу в поломанном автомобиле и многое другое.

Что же касается камня в фурамоле, такие шутки с природой довольно опасны. Разрушение котла провоцирует собой усиление фумарольных выбросов, меняет облик фумарольного поля, а человек может получить излишнее отравление парами серы.

«В этом плане у нас, наверно, всегда будет эта проблема существовать. Сколько бы ни вели пропаганду и мы, и парк, что надо беречь, надо сохранять. Люди, к сожалению, не всегда прислушиваются, - комментирует Ольга Никанкина, специалист информационного отдела правительства Камчатского края. - У нас в соцсетях было видео, как на косатку катером наехали туристы. То есть бесполезно. Маршрут [на Мутновский] запрещен, там опасно, люди все равно едут. То, что потом нужно будет их вертолетом оттуда вызволять, в любой момент может пойти сель, там сыпется все, это стенки вулкана. Так каждый раз. Это просто уже крик души у всех!»

Конкретно после случая на Мутновском вулкане на Камчатке прошел брифинг «Безопасность туристов на маршрутах края», где присутствовали представители власти и турбизнеса. На нем стало известно, что видеоролик уже передали в прокуратуру.

«Уже сегодня мы провели рейд на территории парка, установили информационные знаки, призывая туристов соблюдать безопасность, а также мы отслеживаем социальные сети и принимаем предупредительные меры», - сообщила Любовь Тимофеева, председатель общественного экспертного совета по вопросам туризма.

Природные парки Камчатки представляют исключительную ценность для нашей планеты и включены в Список объектов Всемирного природного и культурного наследия Юнеско.

Справка «КП»

Мутновский – действующий вулкан на юге Камчатки. Расположен рядом с вулканом Горелый. Находится примерно в 80 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота вулкана составляет 2322 метра над уровнем моря. Недалеко от вулкана действует Мутновская ГеоЭС.

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