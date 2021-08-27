«Уличный боксер» во Владивостоке избил стариков-соседей на камеру. Задерживать его не стали

Кадр видео. Источник: instagram.com/dps.control

Вопиющий случай, не иначе. Днем 22 августа во Владивостоке возле дома по улице Шилкинская, 10, молодой 36-летний человек напал с кулаками на супружескую пару намного старше себя. Его не смутило даже то, что у женщины в этот момент в руках был телефон, она снимала все на видео. Прямо на камеру, приняв боксерскую стойку, он стал избивать своего 51-летнего оппонента, пока тот просто не упал на тротуар. А потом досталось и женщине, последние кадры – камера падает на тротуар.

Я тут чиню

Что это было? Об этом подробно рассказала дочь пострадавшей пары. В этот день ее родители вернулись с моря, сходили в магазин, а затем подошли к машине забрать вещи. В этот момент к ним подошел тот самый гражданин. Оказалось, что супруги, по его мнению, слишком близко припарковались к его автомобилю, который уже несколько месяцев стоит под домом без колес.

«Гражданин начал кричать матами на моего отчима, что уже неоднократно предупреждал здесь машину не ставить. На каком основании? Парковочные места бесплатные, родители живут в этом доме 25 лет. Это парковка, а не гараж и не бокс для ремонта. Моя мама предупредила, что начнет видеосъемку и вызовет полицию, но тот уже ничего не слышал, и с разъяренными глазами побежал на отчима с кулаками. Начал избивать точечными ударами по лицу и по телу, уронил его и продолжал бить. В этот момент мама успела заснять на камеру первые удары, далее попыталась вмешаться, чтобы помочь отчиму встать, он накинулся на неё, выбил из рук телефон и разбил», - рассказывает девушка.

В итоге, по ее словам, отчима госпитализировали в больницу в нейрохирургию с черепно-мозговой травмой, выбиты зубы, разбито лицо, пострадала шея. Предварительный диагноз - ушиб головного мозга – подтвердили и источники «КП-Владивосток».

Запугал весь дом

Жильцы дома рассказывают, что этот агрессивный сосед живет с ними уже несколько месяцев, снимает здесь квартиру. Чем занимается, не знают, но главное его «хобби» - чинить свою старую японскую машину – известно всем.

Место ремонтных работ он устроил прямо на придомовой территории, надолго заняв ее под себя. Автомобиль не на ходу, колеса сняты и используются как подставки. Но люди переживали не за стихийное СТО, а за поведение «мастера».

«Регулярно во время ремонтных работ он включал на всю мощность музыку и конфликтовал с другими соседями, которые делали ему замечание на этот счет. При этом орал благим матом на весь дом, не стесняясь в выражениях. Лето, вечер, открытые окна, людям хочется отдыхать, а ему весело и плевать он хотел на других. Так же он неоднократно ломал домофон, чтобы свободно проходить в дом, т. к. ключ от домофона не имеет», - продолжает родственница пострадавших.

При этом что-то сделать с соседом люди боялись, в том числе, и из-за неславянской внешности. А пожаловаться участковому… так участковый пункт полиции находится в этом же доме. И ничего.

Машину припарковали близко, но она уже несколько месяцев не на ходу. Источник: instagram.com/dps.control

«Боксер» остается на свободе

Казалось бы, вот она запись с подвигом «боксера». Теперь-то с ним разберутся и жизнь вернется в мирное русло, но происходит что-то странное. Заявление в Ленинский ОП 1 написали в этот же день, но спустя четыре дня с момента подачи заявления родственница пострадавших заявила, что в больницу к ее отчиму так никто и не пришел, никаких действий со стороны полиции не предпринято.

«Личность нападавшего не установлена. Задержания не произвели. Моя мама опасается за свою жизнь и здоровье», - пишет девушка.

В полиции «КП-Владивосток» возразили, что на самом деле личность установлена. Это молодой человек 1985 года рождения, особенно подчеркивается, что он – гражданин РФ. Его уже доставляли в отделение и опросили там, как «участника конфликта». Но да, он остается на свободе, его не задерживали и даже уголовное дело еще не возбуждено.

«Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, опросили заявительницу, изъяли запись камеры видеонаблюдения. В настоящее время участковые уполномоченные полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются участники и свидетели инцидента. Супруг заявительницы направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Сложность в том, что принять решение о том, возбуждать ли дело и по какой статье, можно только после того, как будет установлена степень причиненного вреда здоровью потерпевшего. В том числе и от того, сколько времени проведет в больнице потерпевший, будет зависеть квалификация.

Иными словами, надо подождать. Но бездействовать полиция в данном случае точно не будет. Более того, в ведомстве пообещали, что участковые пройдут по дому и опросят всех жильцов.

Надеемся на торжество справедливости. На это же надеется и родственница пострадавших.

«Моя цель, чтобы наши правоохранители реагировали вовремя. Чтобы в дальнейшем человек думал над своими действиями и не считал себя королем мира, что ему дозволено нарушать закон и общественный порядок, плевать на людей, оскорблять и избивать! Не дай Бог, чтобы такая ситуация случилась с вами или вашими родными».

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