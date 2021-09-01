Политический медиафорум собрал во Владивостоке звездный состав спикеров

В пятницу, 27 августа, во Владивостоке состоялся Восточный медиафорум «Левый поворот». Организовала мероприятие партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Именитые спикеры и политики обсуждали, чем плохо образование «в цифре», есть ли свобода в политической журналистике и делились своими планами по изменению социальной сферы в России.

Открыл мероприятие Председатель партии и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он принял у политического деятеля Антона Плюснина,участника автопробега «Привить нельзя уволить», коробку с подписями против принудительной вакцинации. С ней онпроехал от Госдумы в Москве более 10 тысяч километров, чтобы собрать подписи по всей России. Сергей Миронов подчеркнул важность вакцинации и даже рассказал, что сам привился «Спутником V», но вопрос добровольности этой процедуры на первом месте.

На днях Президент России Владимир Путин четко сказал, что вакцинироваться нужно, но принуждать нельзя. Людям нужно объяснять, рассказывать, но без всяких административных замашек. Никаких увольнений, никакого «иди с работы, мы тебе платить не будем». Это недопустимо, - уверен Председатель партии.

Во время медиафорума известная телеведущая, Секретарь Президиума Центрального совета партии по информационной политике, кандидат в депутаты ГД от Дальнего Востока Марина Ким рассказала о необходимости ввести в стране зарплату за материнство.

- Беременная женщина максимально уязвима, а жизнь - сложная штука. Нужны не подачки или пособия, а официальное признание труда матери. Дальний Восток пустеет, здесь скоро не останется людей, уезжают массово в Калининград, в Санкт-Петербург, в Краснодарский край. То есть происходит массовый отток населения. Мы предлагаем оплачивать труд мам. Материнский труд - это профессия. Об этом говорит наша партия. И этот труд должен достойно оплачиваться. И матери должны засчитывать в трудовой стаж то время, когда она воспитывает ребенка, - уверена Марина Ким.

Также она отметила, что зарплату может получать и отец, если он хочет уйти в декрет.

Автор книг Николай Стариков, один из лучших политтехнологов России Дмитрий Гусев, экономист Михаил Делягин, телеведущая Елена Ищеева, общественный деятель Александр Казаков, политик Сергей Михеев и общественный деятель Армен Гаспарян обсуждали цензуру, важность правильного воспитания детей и очного образования в школах, развитие здравоохранения и образования. Эксперты отмечали важность введения в России справедливого базового дохода и отмены пенсионной реформы. Со сцены не раз звучали призывы определить минимальный размер пенсии в 31 тысячу рублей.

Также Председатель партии Сергей Миронов вручил удостоверение Доверенного лица социалистической политической партии «СР» известному приморскому скульптору Петру Чегодаеву. Они знакомы не первый год и даже совместно организовывали выставку работ Петра в Госдуме. Сергей Миронов подчеркнул, что восхищен талантом и профессионализмом скульптора и выразил надежду однажды увидеть большой памятник его авторства.

В этот же день Сергея Миронова также заметили на набережной Спортивной гавани Владивостока на концерте, посвященном памяти Виктора Цоя. Политик даже вышел на сцену, где рассказал, что всегда был поклонником этого исполнителя, и пожелал приморцам всего наилучшего.

Автор фото: Владислав Ким.

Оплачено из средств избирательного фонда Социалистической политической партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», региональное отделение партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» в Приморском крае.