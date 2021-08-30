«Сухой» фонтан на центральной площади Владивостока уже всех намочил

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

До официального открытия сухого фонтана на центральной площади Владивостока осталось всего каких-то два дня, оно намечено на 2 сентября, одновременно с началом ВЭФа. Однако создатели фонтана проводят тестовые запуски по вечерам, которые собирают огромное количество восторженных зрителей.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тем более что 2 сентября на открытие обещают пускать только привитых - по QR-коду. А сейчас зрителем может стать каждый, без справок или каких-то других условий.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Так, вечером 30 августа вокруг фонтана собрались десятки, если не сотни горожан и туристов. Правда, пока сам фонтан окружен забором на время тестирования. Потом его, естественно, уберут. В этом и прелесть «сухого» фонтана, то есть такого, у которого нет чаши для воды. Можно будет гулять между струй или прямо под ними, особенно в жаркую погоду.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Впрочем, даже за забором многие зрители ощутили прелесть внезапного «купания», когда струи взмывали особенно высоко, а ветер сносил их на толпу. Многие в итоге ушли мокрыми. Кто-то – из-за плохой реакции, а кто-то - потому что хорошо провел время, убегая от брызг.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Главное, что во время тестовых испытаний все было по-настоящему. И музыка, и световое шоу. Причем танцует фонтан в основном под зарубежные хиты – от «Дип Перпл» до «Леди Гаги». Но звучит все уместно, струи и подсветка синхронизированы с музыкой, а количество вариантов движения фонтана и света практически бесконечное.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Собравшиеся снимали все на телефоны и надеялись после каждой песни во время пауз, что шоу продолжится. И оно продолжалось и продолжалось. Кроме того, велика вероятность, что тестовые запуски будут происходить все ближайшие вечера. Расписание, естественно, никто не озвучивает, так что тут как повезет.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ну а главное шоу намечено на 2 сентября в 20.00 (16+). В открытии примет участие группа «7Б», известная такими хитами, как «Молодые ветра», «Осень» и многими другими.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но повторимся еще раз, что в Роспотребнадзоре приняли решение, что на мероприятие смогут попасть только вакцинированные от COVID-19. Это нужно, чтобы избежать скачка заболеваемости.

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тестовое открытие фонтана в центре Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

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