«Какие-то необычные, даже кричат по-другому»: стая перелетных красавиц восхитила жителей Владивостока

Этот вид чаек редко встречается на море. Фото: www.instagram.com/ jane_savinova.

Чайки, отличающиеся по окрасу и размеру от Тихоокеанским, к которым во Владивостоке все привыкли, привлекли внимание очевидцев. Большую стаю черноголовых птиц запечатлела местный фотограф Яна Савинова. Примечательно, что этот вид пернатых в основном обитает возле рек и озер, на море они появляются очень редко и преимущественно на короткое время.

– Наблюдала за большим скоплением чаек на Седанке и обратила внимание, что они какие-то необычные, мелкие, с черными головами и даже кричат по-другому, чем наши. Поискала в интернете, и, оказывается, что это Озерные чайки, редкие для наших мест, – поделилась жительница Владивостока на личной страничке в сети.

Узнать о возможных причинах появления пернатых гостей на побережье «КП-Владивосток» решила у специалиста.

Эти птицы меньше чаек. Фото: instagram.com/jane_savinova

– Сейчас это нормальное миграционное состояние. Они летят потихонечку на зимовку в Японию. С осенней миграцией они обычно не торопятся. Пока есть еда, им никуда особо спешить не нужно . А еда у нас есть на реках, на озерах, а также перепадах с рек, где река впадает в море. Они также очень любят поесть за счет человека, т.е. это помойки, оставляемые туристами на пляже. Они любят находиться возле окружающих, собирать остатки еды. Большое скопление также зависит от того корма, который они найдут. Это совершенно нормальный для Дальнего Востока вид, –поделилась старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук Лариса Зеленская.

Стоит отметить, что Озерные чайки самые маленькие из своего вида. По размеру они немного меньше голубя. Длина тела 38-44 сантиметров. Шумная птица, особенно в колониях. Обычный крик — скрипучий «къяррр» или что-то подобное, часто повторяется несколько раз. Этот вид особенно распространен в Европейской части страны, встречается по всей Сибири южнее лесотундры, на юге Дальнего Востока, Колыме и Камчатке. Единственное, что непривычно — это встретить их на море, в основном они обитают у пресных водоемов, иногда птиц можно увидеть непосредственно в городе.

Милые Озерные чайки. Фото: instagram.com/jane_savinova

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