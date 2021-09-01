Компания спутниковой связи круто изменила жизнь приморцев

Слева направо: генеральный директор компании РТККОМ Сергей Ратиев, посол проекта «Меняем жизнь людей» в Приморском крае Катерина Бабенко, тренех по тхэквондо Зоя Гиргель и близкие люди. Фото: РТКОММ

Городская суета утомляет. Постоянно куда-то спешишь, стоишь в пробках, толкаешься в очередях... И иногда это настолько достает, что хочется сбежать в деревню, где воздух чище и жизнь размереннее. Но хочется при этом и не отрываться от цивилизации, оставаться на связи с родными и друзьями, иметь под рукой надежный и уверенный доступ в глобальную сеть.

Для этого и существует крупнейший оператор спутниковой связи РТКОММ («дочка» «Ростелекома»), который помогает строить мосты сквозь пространство, даже если человек оказался там, где обычные сотовая связь и интернет не ловят вообще. Более того, компания пошла вперед и запустила проект «Меняем жизнь людей». Но обо всем по порядку.

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ…

РТКОММ имеет одну из самых разветвленных спутниковых сетей во всей России, компания предоставляет услуги связи людям в тех местах, до которых сложно добраться даже на хорошем транспорте, в которых плохо развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Оператор системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства и всех категорий клиентов. Традиционно прочные партнерские взаимоотношения с крупным бизнесом и операторами связи являются фундаментом динамичного развития компании.

Представить новый проект оператор хотел еще в прошлом году, но помешала пандемия. Сейчас же коронавирус не ограничивает нашу жизнь так жестко, как это было еще 12 месяцев назад.

– Проект «Меняем жизнь людей» это часть стратегии развития компании РТККОМ, наша социально-ответственная миссия, как лидера рынка, заключается в том, чтобы давать возможность подключаться и пользоваться интернетом всем тем, кто действительно в этом нуждается. Наш проект о людях и для людей, – говорит Сергей Ратиев, генеральный директор компании РТККОМ.

Ярким примером послужила история нашей землячки, жительницы Приморья Зоя Гиргель, спортсменки и тренера по тхэквондо GTF. Обладательница черного пояса, неоднократный призер региональных и Всероссийских соревнований однажды приехала в отдаленный поселок Мельничное Красноармейского района, но уехать не смогла. Приехала учить местную детвору корейскому боевому искусству.

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– Мне позвонили друзья и предложили отдохнуть – у меня как раз тогда отпуск намечался. Я приехала, мне показали всю эту деревенскую красоту: тайга, воздух, охота, рыбалка; и уезжать не хотелось, если честно, – рассказывает девушка. – Деревня маленькая, почти сразу люди узнали, чем я занимаюсь, разнеслось как сарафанное радио. Потом дети подошли – человек пять – с вопросом «А вы не могли бы остаться, мы хотим к вам ходить заниматься?» Их родители меня и уговорили. Я решила – почему бы и нет, попробовала себя, и у меня стало получаться.

Зоя осталась работать в местной школе педагогом дополнительного образования, начала тренировать детей. Создала авторскую систему обучения боевым искусствам и распространила между своих учеников с помощью спутникового интернета. Во время пандемии, когда все сидели по домам и носа не казали на массовых мероприятиях, Зоя продолжила тренировать своих подопечных, все так же через интернет: записывала видео с заданиями, а затем скидывала их детям. Те в ответ отправляли записи с выполненными упражнениями, отработанными движениями и ударами.

Приморским журналистам презентовали фильмы проекта «Меняем жизнь людей». Фото: РТКОММ

…И СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

Сейчас, когда пандемия ослабила свои путы, Зоя продолжает активно пользоваться связью, только теперь для того, чтобы найти интересные упражнения для юных спортсменов.

– Спутниковым интернетом я пользуюсь, в основном, для тренерской работы. Готовясь к тренировкам, просматриваю видео, беру для себя что-то новенькое и детям даю. Смотрю, как правильно выполняются хъенги – это надо для соревнований. Сейчас для занятий у нас есть все: «лапы», макивары, шлемы, перчатки, даянг даже купили. А когда начинали, занимались на обычном полу, удары отрабатывали просто на ладошках, – вспоминает тренер.

Кстати говоря, еще интернет помогает с покупками билетов на транспорт – ведь надо же как-то добираться на соревнования. Раньше приходилось проезжать 200 километров только в одну сторону, чтобы добраться до касс, купить себе билеты, а потом возвращаться еще столько же. Долго и затратно. Сейчас же это важное дело занимает всего несколько минут.

Смотреть видеосюжет Катерина Бабенко об участии в проекте "Меняем жизнь людей"

История Зои Гиргель была положена в основу документального фильма, снятого в рамках проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей». Этот проект о том, как благодаря спутниковым технологиям получилось сэкономить миллионы рублей бюджету небольшого поселка в Красноярском крае. А еще о том, как ученый-геолог из Кемеровской области ищет динозавров юрского периода. Или как фермер восстанавливает уникальную, самую крупную в мире, породу оленя в тофаларской тайге на западе Иркутской области. Таких случаев много.

И прямо на глазах приморских журналистов родилась еще одна история. На презентации проекта трое жителей Приморья рассказали, зачем им нужен спутниковый интернет. С помощью голосования журналисты выбрали одного счастливчика, которому компания подключит спутниковый интернет. Теперь у культурно-образовательного центра «Наш мир» появится стабильная связь с миром, и родители всегда будут в курсе, как проходят поездки и соревнования их детей.

На правах рекламы

Журналистам предоставили возможность выбрать счастливчика, которому бесплатно подключат спутниковую связь. Фото: РТКОММ

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