Владивосток пообещали сделать первым на Дальнем Востоке городом-миллионником

Нам не хватает целых 400 тысяч рублей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Из Владивостока хотят сделать первый дальневосточный город-миллионник. О том, как этого намерены добиться власти, рассказал в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Во Владивостоке официально насчитывают 600 тысяч жителей. Если приморскую столицу объединить с соседним Артемом, в котором живет 100 тысяч жителей, и построить еще город-спутник на 300 тысяч человек, то получится первый в Дальневосточном федеральном округе город с населением в миллион человек.

Но на этом интригующие новости не заканчиваются. Во-первых, власти хотят наречь город-спутник… Спутником. Такое название выбрано по причине триумфа советской науки – в октябре 1957 года запустили первый искусственный спутник Земли. А во-вторых, Чекунков заявил, что в город придется нагонять население. Уже сейчас рассчитывается бизнес-модель создания такого населенного пункта.

Как отметил источник РБК, если проект станет явью, то воплощать его в реальности будут при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморья.

Соглашение должно быть подписано на ВЭФ, так заявили в пресс-службе госкорпорации.

– Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть, — сказал Алексей Чекунков.

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