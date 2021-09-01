Новая арт-зона со сказочным пианино появилась в парке Лазо во Владивостоке

Новая фото-зона на Санаторной. Фото: Татьяна Сорока

Владивосток украсила новая фотозона. В городском парке имени Лазо на Санаторной появилось пианино, закрашенное белой краской. Создателями объекта являются сотрудники управления туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока.

Его руководитель Наталья Руденко рассказала, что сейчас Парк Лазо принадлежит МУП Лазо, а эта организация находится в стадии ликвидации. Еще недавно парк был в очень запущенном состоянии: трава по пояс, свалки, засохшая клумба, вместо мусорных баков - пластиковые ведра. Однако отдыхающих было по-прежнему много, в хорошую погоду 1-2 тысячи человек. Старое руководство не нашло возможности сделать там ремонт. В феврале началась ликвидация парка. На этот период руководство предприятием передали председателю ликвидационной комиссии Наталье Руденко.

Пока решается вопрос о выделении денег на масштабный ремонт, решили все делать своими руками. Высадили рассаду, вывезли мусор, подстригли траву, на центральной аллее появилось освещение. Парк зажил новой жизнью. Шикарные на морские закаты, звездное небо, светящаяся гирлянда – это навело мысль установить новый арт-объект.

Новая фото-зона на Санаторной. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__

«Нашли объявление «Отдам пианино бесплатно». Нашли людей, кто поможет его привезти. Пианино поставили на террасу, купили баллончики с краской, покрасили в белый цвет. И даже когда мы его ставили, люди постоянно просились сфотографироваться с ним, не давая нам завершить работу. Наше пианино сейчас очень популярно. И мы, все работники парка, очень гордимся, что нам, не потратив не копейки, удалось создать такое место притяжения», - делится Наталья Руденко.

Новая фото-зона на Санаторной. Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__

Напомним, что осенью прошлого года на Русском острове неизвестные тоже оставили пианино. Оно простояло там недолгое время, но за это время очень полюбилось туристам и окружающим. К сожалению, спустя некоторое время пианино разрушили вандалы. Но взамен старому пианино вскоре появилось новое. Его установили сотрудники музея «Владивостокская крепость».

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