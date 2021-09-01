Шесть причин любить город еще сильнее

Видовая на Бурачка. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Настал, наконец, тот момент, когда о благоустройстве Владивостока можно рассказывать всерьез и подолгу. Причем не о каких-то прожектах, а о реальной работе, которая кипит прямо сейчас. В прошлые выходные группа общественных наблюдателей побывала на нескольких таких объектах, инициированных администрацией города, и сейчас мы постараемся остановиться на каждом подробнее.

Пляж на Татарской

Настоящий подарок жителям Советского района. Отрадно, что благоустройство не ограничивается только центром города. Здесь уже смонтировали основания под навесы, бетонируют пешеходные дорожки и скоро начнут монтаж освещения. В сентябре на набережной появятся малые архитектурные формы, детская площадка и все удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пляж на Татарской. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Пляж на Второй речке

Давно пора было превратить этот пустырь за железной дорогой в набережную. Здесь тоже бетонируют прогулочную зону, прямо сейчас укладывают электрический кабель. Тут появятся малые архитектурные формы, освещение, велодорожки.

Пляж на Второй речке. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Сквер Комсомольцев

Эта территория на Пушкинской, 63, готова на 90%. В ближайшее время строители приступят к укладке брусчатки. На детской площадке уже уложено прорезиненное покрытие, скоро здесь смонтируют деревянный домик, горки и качели.

Сквер Комсомольцев. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Матросский сквер

На центральной улице города – Светланской – реконструировали уже несколько скверов, пришла очередь и территории возле Матросского клуба (остановка ДВПИ). Здесь уже готовы бетонные дорожки и освещение. Компания «Корея Телеком» готовит свой пилотный проект по обустройству «умной» парковки. Но самое главное: между сквером и набережной Цесаревича теперь есть прямой проход! Стоявшую на пути стену демонтировали, теперь здесь устанавливают лестницу.

Матросский сквер. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Лестница на Тунгусской

Уникальное во многих аспектах общественное пространство. На месте обычной лестницы в районе Тунгусской, 69, сейчас появляется настоящая прогулочная зона с элементами видовой площадки. Все уже практически готово, все 203 ступеньки на месте, строители оформили фальш-панелями пространства с лавочками и засеяли косогор газоном. Осталось дело за малым – подключить освещение.

Лестница на Тунгусской. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Видовая на Бурачка

А напротив Тунгусской, через бухту Золотой Рог, возводится еще одна видовая площадка – на сопке Бурачка. Проект неожиданный и очень амбициозный. Ключевая видовая площадка еще обустраивается, но вид отсюда уже захватывает дух. К ней ведут лестницы, на которых осталось уложить просечно-вытяжные листы поверх основания. Вокруг старой водонапорной башни запланировано озеленение и обустройство парковки. А в следующем году займутся и самой башней – есть идея сделать из нее смотровую площадку.