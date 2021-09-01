О погоде на первую неделю сентября рассказали синоптики Приморья

На календаре – осень Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первые дни осени в Приморье обещают быть солнечными. Такое заявление сделали краевые синоптики, прогноз на ближайшие дни опубликовали на портале «Примпогоде».

БУДНИ

Так, в среду и в четверг на погоду в Приморском крае влияет гребень антициклона. Благодаря этому воздух прогреется до +22...+29°С, а вот ночью можно ожидать не уже не совсем летние температуры: +6...+13°С, в южных районах на побережье +14...+15°С.

Во Владивостоке днем +23...+25°С, ночью +15°С.

ВЫХОДНЫЕ

А вот обстановка на выходные поменяется, так как в субботу, 4 сентября, на погоду будет влиять высотная ложбина, из-за которой местами прольются дожди. Температуры изменятся буквально на 1-2 градуса.

Сейчас над Охотским морем усиливается гребень антициклона, он-то и повлияет на Приморье в воскресенье, 5 сентября. Ночью продолжится выхолаживание, минимальная температура понизится еще на 1–3 градуса.

Во Владивостоке в первые выходные осени ожидается облачность, но синоптики обещают – осадков не будет. Ночью +15...+18°С, днем +20...+23°С.

Кстати, подует свежий юго-восточный ветер, волны станут выше, что помешает купаться в море.

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