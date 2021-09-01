Новый жилой микрорайон на 5000 жителей появится во Владивостоке

Проект нового микрорайона на Патрокле реализует резидент свободного порта Владивосток компания ПИК. Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru.

Во Владивостоке на Патрокле появится новый жилой микрорайон «Босфорский парк». Это 20 жилых корпусов на 2716 квартир, магазины, кафе, два многоуровневых подземных паркинга, детские и спортивные площадки и три вида парков. Реализовывать амбициозный проект по созданию комфортной городской среды будет резидент Свободного порта Владивосток компания ПИК.

Вместе со строительством жилого микрорайона компания озаботится и приведением прилегающих территорий в порядок. Компания даже планирует благоустроить родник, который будет перетекать в ручей с порогами и препятствиями. Сама идея комплексного строительства для Владивостока, по факту, сейчас является идеальным решением по созданию комфортной городской среды. Это и уход от точечной застройки и создание всей необходимой инфраструктуры в одном месте, включая и транспортно-логистическую.

Глава Владивостока Константин Шестаков. Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru.

«Проект компании ПИК – это совершенно иной подход к уровню комфорта. Это развитие социальной и коммерческой инфраструктуры и очень интересные примеры благоустройства – совместно с ТОС «Патрокл» ведется обсуждение по созданию рекреационной зоны у протекающего неподалеку родника. Помимо этого здесь появятся парковые зоны. В этом смысле жилой квартал «Босфорский парк», строительство которого стартует сегодня, хороший пример того, как застройщики должны подходить к своим проектам. Уверен, что у компании ПИК достаточно опыта, чтобы реализовать качественный продукт, который придется по душе горожанам», – заявил глава Владивостока Константин Шестаков, присутствовавший на торжественной церемонии закладки «капсулы времени» на объекте.

Создание подобного проекта попросту невозможно без поддержки федерального центра. По словам первого заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, именно для этих целей владивостокскому подразделению компании ПИК был предоставлен статус резидента свободного порта Владивосток.

Торжественная церемония закладки «капсулы времени». Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru.

Помимо нового жилого микрорайона, не стоит забывать и о другой социальной инфраструктуре, объекты которой прямо сейчас администрация города возводит на Патрокле. Это и детский сад, который сможет вместить 240 детей, и школа на 1275 мест. Кстати, ранее здесь был сдан в эксплуатацию еще один детский сад на 240 мест. Подобный подход, когда строительство сопутствующей инфраструктуры идет параллельно с возведением жилых домов, не раз отмечался экспертами, как единственно верный способ правильной реализации комплексной застройки.

«Босфорский парк» – первый во Владивостоке проект ПИК. Сама компания известна успешной реализацией подобных решений в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.

Строительство микрорайона «Босфорский парк» уже началось. Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru.

«Мы надеемся, что этот проект позволит улучшить качество жизни нескольких тысяч приморцев, обеспечить им комфортные условия и стать достойным началом нашей работы во Владивостоке и Приморском крае. Хочу отметить, что наш проект получает широкую поддержку администрации Владивостока, правительства Приморского края, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития РФ. Уверен, что мы сможем оправдать доверие коллег и сделать жизнь приморцев лучше», – подчеркнул Алексей Алмазов, вице-президент по региональному девелопменту ПИК.