Дима Билан, Вячеслав Бутусов, Маша Вебер, «Земляне» и «Марлины» выступят во Владивостоке 4 сентября

Концерт начнется в 17:00

4 сентября во Владивостоке на площади Борцов Революции состоится большой концерт «Звезды "Русского радио"». На сцене выступят Дима Билан, Вячеслав Бутусов, Маша Вебер, группа «Земляне», группа «Марлины». Вход на концерт свободный.

«В рамках культурной программы Восточного экономического форума участники мероприятия и жители Приморья традиционно могут познакомиться с культурой Дальнего Востока, мировыми шедеврами искусства, а также творчеством современных артистов. Концерт с участием звезд российской музыки станет подарком для всех жителей и гостей Владивостока, а также станет красивым завершением Форума. Концерт будет проведен с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора», – сообщила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

«Это символично, что новый концертный сезон для “Русской Медиагруппы” начинается именно с совместного проекта с Фондом Росконгресс. И мы рады, что участники международного Форума увидят, насколько популярны российские исполнители, а жители Владивостока получат удовольствие от прекрасного концерта», – поделился управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Отметим, что для участников ВЭФ-2021 подготовлены и другие мероприятия в рамках культурной программы: выставки «Русское искусство. От иконы до авангарда», «Союз земли и воды», «Тема раковины в произведениях прикладного искусства ХVI–XXI вв. из собрания Государственного Эрмитажа», «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло», концерт «Шедевры мировой классики» и вечер классической музыки с Хиблой Герзмава.