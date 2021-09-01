Владимир Путин прилетел во Владивосток и сразу отправился по делам

Борт №1 вылетел из Москвы поздно вечером Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Президент России Владимир Путин 1 сентября прилетел во Владивосток. Борт №1 приземлился в Приморье в первой половине дня, после чего глава государства сразу отправился на первую встречу. Рабочая поездка полна планов, в том числе и посещение Восточного экономического форума. Утром 4 сентября президент покинет приморскую столицу.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вылетел из Москвы во вторник поздно вечером, самолет приземлился во Владивостоке уже в среду.

В 17 часов президент приехал во Всероссийский детский центр «Океан». Он встретится с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Школьники смогут задать любые вопросы.

После этого глава государства поедет на площадку ВЭФ, где в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями – учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

Уже после 20 часов Путин встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, чтобы обсудить ситуацию в крае.

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В четверг президент посетит новый Дальневосточный морской тренажерный центр МГУ им. адмирала Невельского. Его открыли в июле, здесь готовят и повышают квалификацию морских специалистов. Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщается с курсантами.

Около 18 часов Путин познакомиться с проектами развития Дальнего Востока. Будет устроена видеоконференция с резидентами дальневосточных территорий опережающего развития.

В 19:00-20:00 пройдет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.

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В пятницу, в 15 часов, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ. В онлайн-формате в ней также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

После «пленарки» глава государства примет участие в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными. Мероприятие пройдет по видеосвязи.

Рано утром 4 сентября Владимир Путин полетит в Благовещенск. Уже в 9 часов утра он будет на космодроме Восточном.

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