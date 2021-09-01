Отмечают то, как город преобразился в целом - благоустроены общественные пространства Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке рассчитали эффективность работы нового мэра Константина Шестакова. Он занимает пост главы города чуть более 100 дней.

Первым делом отмечают городской бюджет, который увеличился на два миллиарда рублей. Расходы тоже увеличились почти на 300 миллионов. Новый мэр отмечает, что все деньги идут на действительно нужные проекты и развитие Владивостока.

Власти стали больше уделять внимания чистоте города. Сообщатся, что за сутки из столицы Приморья вывозят около 50 тонн мусора. Вместе с этим чаще стала выходить на дороги специальная техника, отвечающая за чистоту непосредственно на проезжей части — пылесосы и моющие машины.

Отмечают то, как город преобразился в целом. Благоустроены общественные пространства, например, на улице Семеновской, а также велись работы по благоустройству дворов, которые хотят возобновить в 2022 году. Параллельно привели в порядок несколько фасадов старых жилых домов и установили освещение на темных улицах, а школам и детским садикам дополнительно выделили 100 миллионов рублей на ремонт.

Не обошли стороной и вопрос о безнадзорных животных, который администрация активно пытается решить еще с 2015 года. От жителей Владивостока регулярно поступали жалобы, и только в прошлом месяце частично удалось решить эту проблему. Был спроектирован муниципальных приют, и выделен земельный участок для его строительства. Вместе с этим планируется постройка ветеринарной клиники.

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