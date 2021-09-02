100 дней мэра: первые итоги работы Константина Шестакова на посту градоначальника

За короткий срок новому мэру Владивостока удалось решить ряд насущных проблем и намерить пути дальнейшего развития города/ Фото: vlc.ru

28 августа завершились первые 100 дней работы Константина Шестакова в должности главы Владивостока. Хоть эта дата и не носит официальный характер, в этот день традиционно подводят итоги проделанной работы. Рассказываем, что удалось сделать главе города за этот период.

Плюс 2 миллиарда в бюджет

Владивосток уже получил дополнительные 1,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Эти деньги пойдут на самые необходимые городские нужды. Освещение ста дворов, ремонт фасадов домов, развитие инфраструктуры для занятий спортом, ремонт двух пирсов на набережной Спортивной гавани, а также асфальтирование дороги до Ворошиловской батареи.

За этот период за счет налогов и повышения эффективности работы с муниципальным имуществом бюджет пополнился на 281,3 млн рублей. Эти средства направят на подготовку города к зиме: закупку топлива, противогололедных материалов, санитарную уборку дорог Владивостока. Всего за три месяца работы бюджет пополнился практически на два миллиарда рублей.

Вместо парковки - зона для прогулок

Газон, новые деревья и кустарники, лавочки, удобный переход от площадки фестиваля Vladivostok Food Street к торговому центру Clover House - таковы итоги благоустройства общественного пространства на улице Семеновской во Владивостоке. А ведь тут могла появиться многоуровневая парковка. По решению главы города Константина Шестакова эти работы были прекращены, парковку же планируют разместить на Корабельной набережной в районе железнодорожной станции.

Еще одно новшество, получившее положительный отклик от жителей города, это пешеходный переход в районе торгового центра Clover House на улице Семеновской. Кстати, надземный переход к торговому центру, построенному в 2006 году, будет демонтирован.

Бездомным животным нашли свой дом

Вопрос безнадзорных животных стоял во Владивостоке очень остро. С 2015 года администрацией города было проведено 18 аукционов на отлов и содержание животных. Но ни один из них не состоялся. Попросту не было желающих в них участвовать. А между тем ежедневно от горожан поступали десятки жалоб на бездомных собак. Решить этот вопрос удалось только в прошлом месяце.

«Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Уже с улиц города забирают и отвозят в питомник собак. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями», - подчеркнул Константин Шестаков.

Проблема безнадзорных животных, которая остро стояла с 2015 года, наконец решена. Фото: vlc.ru

Дополнительные 100 миллионов школам и детским садам

Эти деньги были направлены на ремонт учреждений образования, на них восстановят кровли и фасады. Именно они вызывали множество жалоб у родителей и самих педагогов. Но вопросы развития образования не должны ограничиваться насущными проблемами, - подчеркнул Константин Шестаков.

«Мне нужны предложения родителей и педагогов не только по ремонту, но и по развитию системы в целом. Мы готовы развивать робототехнику или другие современные направления. Любые ваши предложения я готов выслушать и обсудить. На интересные и нужные городу проекты мы найдем финансирование. Либо выделим средства из бюджета, либо привлечем спонсоров. Давайте вместе сделаем образование во Владивостоке качественным и современным».

Во дворах светлее, на дорогах комфортнее

Всего в списке ремонта фасадов почти 40 зданий, по многим объектам уже ведутся работы. Подрядчики восстанавливают штукатурную облицовку и окрашивают их.

Во дворах Владивостока начался монтаж уличного освещения. Новые фонари появятся в 100 дворах, расположенных во всех районах Владивостока.

На основе обращений жителей составлен список более чем 100 адресов, где отремонтируют дороги. Работы планируется завершить к концу октября. Еще более 20 улиц города ремонтируют комплексно, восстанавливают дороги, тротуары, лестницы, колодцы инженерных коммуникаций, прокладывают сети ливневой канализации, устанавливают новые дорожные знаки и светофоры.

На острове Русский в этом году появится новый асфальтированный участок дороги общей протяженностью 1,2 км. Уже в октябре первый участок нового асфальта появится от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Уже сейчас на острове ремонтируют дорогу, ведущую к океанариуму и в районе поворота на Поспелово. В сентябре ремонт стартует около театрально-музейного комплекса. А зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации на ремонт дороги к Экипажному. Далее будут строить асфальтированные дороги на Подножье и к Рынде.

Единый центр по работе с обращениями жителей

В первые дни работы в городской администрации Константин Шестаков поручил создать муниципальный центр управления: сюда стекаются все обращения граждан, содержащие проблемные адреса, - из интернет-приемной, единой дежурной диспетчерской службы, социальных сетей. Обращения анализируются, а затем принимаются решения - как оперативного характера, так и стратегического.

Задача муниципального центра управления - наладить прямой доверительный диалог с жителями города. Единого центра, который бы мог бы анализировать проблемы и контролировать их решение, ранее в муниципалитете не существовало. С момента создания центра обработано более 7 тысяч обращений.

Социальная инфраструктура в приоритете

Строительство еще одного детского сада, школы и спортивных объектов запланировано в микрорайоне Снеговая Падь. Эти объекты социальной инфраструктуры появятся на улице Адмирала Горшкова. Здесь же, в доме № 71 первые этажи займут частный детский сад и школа. При этом на улице Анны Щетининой продолжается строительство муниципального детского сада. Планируется, что его введут в эксплуатацию в ноябре текущего года. В мэрии готовятся к выкупу отдельного здания под детский сад в микрорайоне Зеленый угол, запланирован выкуп помещения в поселке Трудовое. Также в микрорайоне Патрокл строят новую современную школу на 1275 мест.

Уже определен участок под размещение комплекса Федерации спортивной борьбы, рассматривается возможность строительства центра развития единоборств, который также будет включать в себя бассейн. Появится в микрорайоне и скейт-парк в рамках проекта, который запущен по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко.