«Мы по вам соскучились»: Приморская филармония вновь открывает двери для гостей

Новый сезон Приморской краевой филармонии по традиции начнется раньше. Специально для гостей ВЭФ разработана культурная программа. Фото: Приморская краевая филармония

Сентябрь всегда означает новое начало и перезапуск старого. Для Приморской краевой филармонии первые дни осени отнюдь не исключение, а добрая и звучная традиция по открытию очередного концертного сезона. Новый 83-й сезон означает яркие имена, оригинальные проекты и интересные программы. Чем же порадует филармония своих гостей в 2021-2022 годах?

О планах на ближайший год рассказали художественный руководитель Приморской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Сергеева, художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов, дирижер эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии Дмитрий Бутенко и заместитель директора по концертной работе Приморской краевой филармонии Татьяна Гатина.

Конечно, 83-й сезон порадует гостей полюбившимися событиями, в числе которых и Международный джазовый фестиваль, и «Дальневосточная весна», и фестиваль стран АТР. Но куда же и без приятных новинок? Музыканты порадуют жителей и гостей Приморья «вкусными» выступлениями и на других мероприятиях.

Рок-хиты и шедевры мировой классики

Начало сезона в филармонии совпадает со стартом Восточного экономического форума, и участие музыкантов в культурной программе ВЭФ уже стало очередной традицией для всех нас. Этот год не стал исключением. Программу Top of the pop - коллаборацию артистов филармонии и группы Coin - представят гостям форума на основной сцене. Несколько концертов можно ждать перед павильоном Приморского края на «Улице Дальнего Востока». А еще жители Владивостока увидят артистов на открытии сухого фонтана на центральной площади города.

3 сентября Тихоокеанский симфонический оркестр откроет сезон в филармонии яркой программой «Шедевры мировой классики», где стоит ожидать приглашенную солистку.

- В этом году будет достаточно премьер в новом сезоне. Наиболее яркой программой станет та, премьера которой состоится 10-го и 11 сентября. Русские рок-хиты. Выступать будет Тихоокеанский симфонический оркестр и наши замечательные солисты, которых вы знаете и любите. Это и Юлия Макеич, и Александр Пстыга, и Михаил Коган, и Николай Буров, - рассказывает Татьяна Сергеева. Она добавила, что партитуры написал Дмитрий Бутенко.

Два премьерных дня «Легенд русского рока», где зрители услышат самые известные произведения этого жанра в симфоническом звучании, задуманы неспроста. Татьяна Гатина отметила, что из-за пандемии филармонии пришлось искать новые форматы выступлений. Одним из решений стало повторение концертов и выступлений артистов, поэтому еще больше людей насладятся композициями групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Аквариум», «Агата Кристи», «Ария», «Машина времени», «Би-2», «Ленинград» и других.

- Татьяна Валерьевна сказала, что зрители соскучились по музыке и артистам, а я хочу сказать, что артисты тоже очень соскучились по зрителям. Мы уже хотим поиграть не только для себя, но и ощутить отдачу, - заверил Анатолий Смирнов. - Когда мы чувствуем флюиды, которые идут в зал, возвращаются к нам обратно, музыканты играют ярче, интереснее и эмоциональнее. Мы также очень соскучились.

Чуть позднее, 18 сентября, состоится открытие другого коллектива. Эстрадный оркестр исполнит программу «Сделано в СССР», в которой прозвучат композиции эпохи прошлого века, начиная Майей Кристалинской и заканчивая Юрием Антоновым.

Звездные гости

8 октября начнется уже ставший известным фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К нам из Хабаровска приедут аккордеонист Александр Веретенников и виолончелистка Марина Арькова. Музыканты впервые исполнят два произведения современного композитора Зубицкого «Увертюра для симфонического оркестра памяти Николая Леонтовича» и «Двойной концерт для виолончели, аккордеона и симфонического оркестра Самуэля Струка».

И хотя пандемия продолжает рушить планы и концертные программы, во Владивосток сможет приехать пианистка из Республики Корея Со Хэ Ген. Вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром 16 октября она исполнит музыку Сергея Рахманинова.

Завершит фестиваль музыкально-поэтическая программа «Симфония Серебряного века»: вместе с музыкой известных композиторов на сцене родится поэтический спектакль со стихами авторов прошлого века. Зрители увидят любовный треугольник, страсть, отчаяние и примирение.

В джазе только лучшее

Ноябрь нельзя представить без Международного джазового фестиваля, в этом году это будет уже тринадцатый.

- Прошлогодний джазовый фестиваль был очень аккуратным, потому что это высокие гонорары артистам, отдаленность нашего региона и так далее. Обычно мы проводим его своими силами, поэтому и сократили программу, и он прошел не самым ярким образом, - поделилась Татьяна Гатина. - Но в этом году, благодаря министерству культуры и архивного дела Приморского края, мы получили финансовую поддержку, поэтому джазовый фестиваль пройдет в полноценнейшем формате.

Мероприятие откроет джазмен из США Стивен Митчел - представитель золотого стандарта джаза. Он выступит с местным квартетом.

- Несмотря на возраст, он играет просто великолепно. А еще он танцор, и танцует он тоже великолепно. Он очень харизматичный, и поэтому без раздумий мы его пригласили на открытие, - продолжила Гатина.

Также на фестивале зрители увидят выступление французского квартета Сами Тьебо, который появится на сцене вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром. Мероприятие потребует тщательной подготовки, но обещают, что посетителям филармонии будет крайне интересно. Кроме этого, конечно, можно ждать и других гостей. Во Владивостоке вновь выступит квартет Олега Бутмана, появятся финалист шоу «Голос» Арсен Мукенди, а также зазвучит программа «Два рояля Jazz and Rock-n-Roll» с участием легендарных пианистов Дениса Мажукова и Даниила Крамера.

Такие яркие и насыщенные планы, и это только часть мероприятий, что готовят на осень.

В Приморье пройдет I Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, партнером которого стала Приморская филармония. Благодаря этому 28-го и 29 сентября в большом зале пройдет спектакль «Белое на белом» (Швейцария).

Зимой, перед Новым годом, филармония приглашает всех на праздничный цикл программ. Гостям предложат посетить «Карнавальную ночь» (музыка из любимых кинофильмов), «Голубой огонек в филармонии» (новогодние песни российской эстрады), «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» (музыка Александра Зацепина). И куда же без детских мероприятий? Для юных любителей музыки артисты подготовят специальные программы и сказки.

В апреле все ждут фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Он пройдет уже в 31-й раз. Однако пока что руководство филармонии не может точно сказать, какие гости приедут к нам, и все же в их сердцах живет надежда, что география мероприятия будет расширена. Но уже сейчас Анатолий Смирнов приоткрыл завесу: академический хор ДВФУ и Тихоокеанский симфонический оркестр исполнят крайне сложное, но необычайно волнующее произведение - Реквием Моцарта.