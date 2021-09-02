Превратить Владивосток в город-миллионник хотят за 10 лет – Алексей Чекунков

Владивосток станет первым миллионником на ДВ Фото: Сергей БАЛАНОВ

Алексей Чекунков выступил на ВЭФ в рамках секции «Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке», на которой подробнее рассказал о своей идее превратить Владивосток в город-миллионник.

Ранее он предложил построить под Владивостоком еще один город, назвать его спутник, а после объединить все три города – Владивосток, соседний Артем и новый Спутник – в большую агломерацию, которая станет первым на Дальнем Востоке городом-миллионником.

На ВЭФ Чекунков выступил в режиме онлайн, но его выступление было от этого не мене ярким. Он рассказал, где именно предлагает построить город Спутник.

«Задействуем одну из самых наших, выражаясь современным языком, раскрученных территорий опережающего развития - ТОР «Надеждинская». В активе Корпорации уже есть земельные участки недалеко от Де-Фрида, рядом с Владивостоком и Артемом, на которых частные девелоперы уже создают проекты создания жилья. Мы ж говорим о масштабном проекте на не мене 50 тысяч жителей. Это будет новый пригород, в 35 минутах езды от центра города. В дальнейшем при объединении территорий мы и получим нашу агломерацию», - рассказал Алексей Чекунков.

По его словам, амбициозный план предполагает, что огромный Владивосток можно будет создать за десять лет.

«Свечки на сопках Владивостока – это неправильно. Мы этим портим облик города, усугубляем транспортную ситуацию. Нужно учиться развиваться вширь», - заявил министр Алексей Чекунков.

Кстати, прокомментировал он и название «Спутник». По его словам, обсуждая эту идею, коллеги сначала просто говорили про город-спутник - сначала через черточку. Потом подумали, а почему бы не назвать его Спутник. Название многих зацепило.

Над этим проектом уже работает ВЭБ.РФ, о чем сказал еще один спикер, член правления Александр Тарабрин.

«Владивосток не конкурирует ни с одним российским городом. Он должен конкурировать с Сан-Франциско, так что нужно сильно вкладываться, чтобы не сильно отставать, а желательно эту конкурентную борьбу выиграть», - сказал Александр Тарабрин.

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