АО «Восточный Порт» принимает участие в работе VI Восточного экономического форума во Владивостоке

Фото: АО «Восточный Порт»

Крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля – АО «Восточный Порт» – представит собственный опыт применения наилучших доступных технологий закрытой перевалки угля и реализации программ социального развития на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Традиционное международное мероприятие пройдет на базе кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября.

Фото: АО «Восточный Порт»

В 2021 году, который объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом науки и технологий, объединенный стенд Минтранса России представил на Восточном экономическом форуме АО «Восточный Порт» флагманом стивидорной отрасли России по закрытым технологиям перевалки угля, соответствующим всем нормами и правилам природоохранного законодательства. С целью обеспечения высокой экологической безопасности производственных процессов предприятие в своей деятельности использует соответствующие высокотехнологичное оборудование: вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов. Экспозиция стенда АО «Восточный Порт» описывает весь комплекс наилучших доступных технологий (НДТ), согласно справочнику НДТ, утвержденному в 2019 году, обеспечивающих предприятию высокую экологическую безопасность и экономическую эффективность. Частью экспозиции является макет Ледовой арены, строительство которой «Восточный Порт» ведет во Врангеле, а также видео материалы о производственных мощностях терминала и достижениях Комплексной экологической программы предприятия.

Фото: АО «Восточный Порт»

В том числе, на отдельном стенде «Улицы Дальнего Востока» представлена голографическая дополненная реальность макета вагоноопрокидывателя, демонстрирующая процесс по выгрузке угля и наглядно показывающая работу системы аспирации, сухого тумана, пылеподавления и других наилучших доступных технологий, действующих внутри закрытого здания комплекса. Интерактивная видеостена стенда транслирует информацию о базовых точках добычи и отгрузки угля (на Кузбассе, в Якутии и в Хакасии) и путях его доставки иностранным потребителям в страны АТР и Республику Индия.

Фото: АО «Восточный Порт»

3 сентября одним из важных событий участия АО «Восточный Порт» в работе VI «Восточного экономического форума» станет подписание соглашения о сотрудничестве с Национальным научным центром морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН по финансовой поддержке исследовательской деятельности учреждения. В качестве информационно-культурного мероприятия стивидорная компания организовала фотоэкспозицию, посвященную наилучшим доступным технологиям, применяемым АО «Восточный Порт». На сцене «Улицы Дальнего Востока» юные спортсмены команды по тхэквондо «Восточник» порадуют гостей форума своим выступлением.

Фото: АО «Восточный Порт»

В ходе работы ВЭФ планируется посещение стенда Министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Фото: АО «Восточный Порт»