Красавицы и роботы. Как Восточный экономический форум встречает гостей

Шестой ВЭФ стартовал во Владивостоке. Фото: Андрей Михайлов

После двухгодичного перерыва Русский остров вновь принимает политиков, бизнесменов, журналистов и других гостей со всего мира на Восточном экономическом форуме. Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по площадкам и узнал, чем готовится удивить ВЭФ-2021.

Роботы повсюду. Фото: Андрей Михайлов

В этом году форум проходит в усеченном формате, нет былого размаха. Меньше площадок, меньше интересных и ярких стендов, меньше красивых зон. Оно и понятно, пандемия. В 2019 году, во время предыдущего форума, задействовали большее число корпусов ДВФУ. Гостей тоже пришлось пригласить вполовину меньше привычного: около 4000. Для сравнения, в позапрошлогоднем году было 8500 участников.

На форуме можно увидеть продукцию Славды. Фото: Андрей Михайлов

Зато противоковидные меры на форуме очень серьезные, организация на высшем уровне. Форум встречает своих гостей фразой «Носите маску» на нескольких языках. Если кто-то снимет маску или даже спустит на подбородок, подойдут волонтеры и настойчиво попросят вернуть ее на место. Везде санитайзеры и стойки с бесплатными масками. И это, действительно, бросается в глаза.

Форум проходит на Русском острове, в ДВФУ. Фото: Андрей Михайлов

ВЭФ встречает гостей. Фото: Андрей Михайлов

Спецвыпуск воды от компании Славда. Фото: Андрей Михайлов

Еще одна особенность: многие в этом году принимают участие дистанционно, через видеоконференцию. Например, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который в таком формате посетил несколько сессий и мероприятий.

После очередного подписанного соглашения. Фото: Андрей Михайлов

Даже главы государств работают в таком формате. В пленарном заседании в режиме онлайн планируют принять участие главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух. С видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Индии и Таиланда Нарендра Моди и Прают Чан-Оча.

Иностранные гости. Фото: Андрей Михайлов

ВЭФ снова впечатляет оригинальностью и разнообразием стендов. В главном корпусе ДВФУ сразу на входе установлена площадка Минвостокразвития, а перед ней – красавица в стилизованном национальном костюме Якутии. Яркие, сине-белые одеяния с меховыми и серебряными вставками, украшениями. И куда же без маски? Правда, в виде шлема, слегка угрожающего, но все же очаровательного. Фотографию с девушкой – первое, что делают гости.

Ношение масок обязательно. Фото: Андрей Михайлов

Пока спускаешься на уровень ниже, можно встретить выставку работ известного скульптора Жигжита Баясхаланова из Забайкальского края.

Работы скульптора Жигжита Баясхаланова. Фото: Андрей Михайлов

Чуть поодаль — стойка с Аэрофлотом. Красивые девушки в яркой форме машут гостям и предлагают попробовать смокву, тульские пряники и шоколадки. И это, скажем вам, довольно большой выбор вкусностей. Обычно на стендах предлагают лишь шоколадки или конфетки.

Яркий Аэрофлот. Фото: Андрей Михайлов

На третьем уровне корпуса можно встретить нескольких роботов с синими «сердцами». Один из них обтянут кожей, есть волосы, и он одет в приличный костюм. В корпусе C можно найти еще одного андроидного собрата, тоже в коже. Все активно общаются с гостями, в том числе с иностранными. С помощью камер и микрофонов они анализируют говорящего и понимают реплики, отвечают и рассказывают.

Есть на форуме и такие персонажи. Фото: Андрей Михайлов

И такие. Фото: Андрей Михайлов

На шестом уровне корпуса «В» расположились стенды средств массовой информации. Ярко-синяя «Комсомольская правда» рассказывает о своих платформах вещания: газета, сайт, радио. Во время работы стенда в нашей открытой студии постоянно появлялись гости, записи можно будет послушать в эфире или же в записи на сайте.

Прямые трансляции прямо с форума. Фото: Андрей Михайлов

На этаж ниже, на пятом уровне, расположились разные министерства и правительственные структуры. Генеральная прокуратура, Минпромторг, Министерство транспорта, Ростуризм, Федеральное медико-биологическое агентство, Министерство природы, Роспотребнадзор. Кстати, последняя служба с помощью очков виртуальной реальности проводит экскурсии по своим лабораториям. Благодаря же специальному джойстику можно немного пошалить и покидаться виртуальной колбой. А еще гостям форума предлагают поиграть в игру, цель которой уничтожить как можно больше маленьких вирусов. Итоги подведут уже после всего мероприятия.

Дополненная реальность. Фото: Андрей Михайлов

Стенд прокуратуры. Фото: Андрей Михайлов

В этом году в рамках ВЭФ на набережной бухты Аякс снова откроется выставка «Улица Дальнего Востока». Ее официальное открытие запланировано на 3 сентября, и «Комсомолка» обязательно расскажет и покажет это своим читателям.

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