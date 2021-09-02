ВЭБ.РФ: Доступность больниц на Дальнем Востоке выше среднероссийской

Почти 70% местного населения могут добраться до поликлиники всего за 15 минут Фото: Shutterstock

В крупнейших городах на Дальнем Востоке 96,94% жителей имеют возможность добраться до ближайшей больницы всего за 20 минут на машине. Этот показатель не только выше среднего по России, но и выше медианного показателя городов в странах — участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом на ВЭФ сообщил руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Он также добавил, что до поликлиники 67,7% населения дальневосточных муниципалитетов имеет возможность добраться за 15 минут.

Эти данные собраны в разработанном госкорпорацией Индексе качества городов России. Сейчас на онлайн-платформе доступны данные о 115 крупнейших российских городах. В частности, на здесь представлены данные о 12 дальневосточных муниципалитетах. Это Благовещенск, Биробиджан, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Находка, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск и Якутск.

«Территориальная доступность больниц выше среднероссийской. Территориальная доступность поликлиник также на уровне: лидирует Благовещенск, где 85% горожан проживают в 15 минутах пешком от ближайшей поликлиники. Это тот самый 15-минутный город, про который сейчас много говорят в Европе. Обеспеченность врачами и медперсоналом на 3,5% выше, чем в среднем по России, особенно высокий показатель у Якутска. По больничным койкам города ДВФО также в среднем опережают остальные российские муниципалитеты на 16%», - рассказал Самохин.

При этом он отметил, что в сфере здоровья на Дальнем Востоке еще есть к чему стремиться. Так, продолжительность жизни в макрорегионе пока остается ниже среднероссийского показателя, даже несмотря на доступность медицины.

«Мы посмотрели на сферу urban health этих городов сквозь призму Индекса, то есть обратили внимание на те факторы, которые имеют наибольшую значимость для качества жизни людей. Интегральная оценка здоровья в городах Дальнего Востока ниже среднероссийской: наиболее существенный вклад в этот результат вносят более низкая продолжительность жизни и более высокая смертность», - отметил эксперт.

Самохин добавил, что всего Индекс состоит из 12 направлений, отвечающих за качество жизни населения в городах. Так, помимо здоровья, платформа дает возможность сравнить уровень доходов, образование, жилищные и культурные возможности жителей регионов. Все эти направления были взяты из международной практики, в частности, из индексов ОЭСР.

Особое внимание Андрей Самохин обратил на доступность спортивных объектов для жителей дальневосточных городов. По мнению эксперта, это дает возможность населению вести более здоровый образ жизни. Однако он подчеркнул, что на сегодняшний день загруженность этих объектов достаточно высока, а значит, в регионе можно строить новые ФОКи, спортзалы и спортплощадки, и они будут пользоваться популярностью.

Также Самохин отметил такую проблему, как доступность зеленых зон в некоторых крупных городах на Дальнем Востоке. Особенно это относится к Магадану, Владивостоку и Хабаровску, заявил эксперт.

«Наверное, не очень логично иметь большой зеленый массив в черте города и не давать горожанам возможности в нем регулярно бывать. Как возможный итог: жители Дальнего Востока в среднем значительно реже в ходе опроса называли свои города красивыми и ухоженными. Это может быть связано и с доступностью зеленых пространств», - заявил Самохин.

Ожидается, что в перспективе разработанный ВЭБ.РФ Индекс позволит стать ориентиром для решения многих насущных проблем в российских регионах, а также предоставит большое количество полезных данных о возможностях развития территорий городов и муниципалитетов управленцами разных уровней.