Глава Владивостока отправит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

Владивосток также подаст заявку на проведение Универсиады на своей территории Фото: Архив "КП"

Глава Владивостока Константин Шестаков отправит заявку на проведение в столице Приморья летней Олимпиады-2036. Однако, мэр отмечает, что шансы не столь велики. Об этом Константин Шестаков рассказал на Восточном экономическом форуме, который стартовал 2 сентября.

— Мы хотим реализовать множество проектов. Сейчас ждем поддержку по организации, для того чтобы к нам приезжали, во Владивосток, а не в Краснодарский край. Хотя против него я ничего не имею, — сказал глава Владивостока Константин Шестаков на ВЭФ.

Также Константин Шестаков заявил, что Владивосток подаст заявку на проведение Универсиады на своей территории. Видео со своим выступлением на форуме глава города выложил в своем Instagram.

Напомним, что сейчас Во Владивостоке на острове Русский проходит Восточный экономический форум, который продлиться до 4 сентября. В форуме также принял участие президент России Владимир Путин.

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