Газификация, умный город и общественные пространства: основные итоги первого дня ВЭФ-2021

Восточный экономический форум стартовал на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Во Владивостоке 2 сентября стартовал шестой Восточный экономический форум. Традиционно в корпусах кампуса ДВФУ министерства, корпорации, предприятия и компании открыли свои экспозиции и выставки, демонстрируя свои достижения и технологические наработки.

ВЭФ стартовал. Фото: Андрей Михайлов

Каждый стенд по-своему уникален. Здесь есть и человекоподобные говорящие роботы разработки Сколково, и красавицы в национальных нарядах, и элементы дополненной реальности. Некоторые из площадок специально предназначены для проведения дискуссий по актуальным вопросам развития Дальнего Востока. В зоне СМИ ежеминутно кипит работа: эксперты и бизнесмены рассказывают о том, какие вопросы уже удалось решить на полях форума, а какие - еще предстоит решить.

Выставочный павильон "Сделано в Приморье" на форуме. Фото: Андрей Михайлов

Есть и павильоны, где происходит та самая важная часть форума - подписание соглашений. В первый день работы ВЭФ было достигнуто немало договоренностей. Рассказываем о самых важных решениях для Приморского края и Владивостока.

В первый день подписаны десятки соглашений и договоров. Фото: Андрей Михайлов

Газификация Приморья

На создание межпоселковых, распределительных газопроводов и сопутствующей инфраструктуры до 2025 года в крае планируют потратить 5,5 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписали председатель Правительства Приморья Верой Щербина и руководители АО «Газпромбанка», ООО «Газпром межрегионгаза» и ООО «Востокарктикнефтегаза». Речь идет не только о газификации жилых домов, но и промышленных объектов края.

Социально-ответственный бизнес

Находкинский завод минеральных удобрений будет активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры всего Находкинского городского округа. Речь идет не только о строительстве и модернизации объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, но и о формировании комфортной городской среды и развитии общественных пространств. Планируется, что предприятие будет активно содействовать администрации Находкинского городского округа в развитии системы образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Детский авиационный технопарк

В Приморье появится новый кванториум – авиационный. Его планируют создать в Арсеньеве. Место выбрано не случайно, одно из ведущих предприятий России по производству вертолетов «Прогресс» напрямую заинтересовано в появлении такого технопарка. К слову, холдинг «Вертолеты России» уже имеет положительный опыт в создании подобного кванториума в башкирском городе Кумертау.

Реконструкция парка Минного городка

Проект реконструкции парка уже активно реализуется во Владивостоке, его разрабатывали совместно с жителями Владивостока, которые активно высказывали свои пожелания по преображении парка. Однако, чтобы полностью воплотить идею в жизнь, необходимо потратить порядка двух миллиардов рублей, а этих средств в городском бюджете нет. Именно поэтому одним из ключевых событий ВЭФ в части развития Владивостока стало подписание четырехстороннего соглашения между администрацией Владивостока, министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и «ИнфраВЭБ».

Дизайн-проект обновленного парка Минного городка

Соглашение не предполагает одномоментного выделения необходимых денежных средств. Сторонам предстоит просчитать коммерческую окупаемость будущей территории, провести работу с концессионерами, которые в дальнейшем будут эксплуатировать территорию, а также найти потенциальных арендаторов, которые органично впишутся в заданную концепцию парка Минного городка.

Умный город

Еще одно соглашение, которое во многом определит если не облик Владивостока, то его технологическую составляющую. Речь идет о соглашении городской администрации со Сбербанком России, благодаря которому во Владивостоке будут активнее внедряться элементы «Умного города». Речь идет об управлении городским хозяйством с использованием современных цифровых технологий, поддержке системы безналичных платежей, расширение сервиса цифровых услуг для населения.