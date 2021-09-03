В Приморье открыли Филиал Академии футбола имени Л.И.Яшина

Юные футболисты устроили первый дружеский матч.

В среду, 1 сентября, во Владивостоке состоялось торжественное открытие филиала Академии футбола имени Л.И. Яшина. Муниципальный стадион «Строитель» стал базовым для учебного заведения. Юные приморцы смогут бесплатно учиться профессионально играть в футбол.

Филиал во Владивостоке – четвертый. Также Академия ФК «Динамо» имени Льва Яшина представлена в Москве, Махачкале, Барнауле и Воронеже. Открыть в столице Приморского края филиал Академии было решено после известия о роспуске команды «Луч». ПАО «РусГидро» инвестировала в создание полноценного учебного заведения, где юные приморцы смогут сделать свои первые шаги в профессиональный футбол.

ПАО "РусГидро" - один из ключевых инвесторов нового филиала футбольной Академии.

- Мы знаем, что ситуация во Владивостоке с футболом сейчас тяжелая, а талантливых детей много. Потому мы выступили финансовыми партнерами для этого проекта. Его важность заключается в том, что все расходы по обеспечению детей тренировочным процессом, экипировкой, инвентарем филиал берет на себя. Помимо учебы, будет проходить мониторинг успехов юных футболистов, и каждый из них будет иметь возможность бесплатно переехать в Москву, заниматься в московской школе ФК «Динамо» и претендовать на участие в юношеской и взрослой компании «Динамо». Также, все поездки на турниры по краю, региону и Российской Федерации будут осуществляться за счет средств Академии. В первый год работы мы набрали 150 учеников, а в ближайшие два года хотим, чтобы их численность увеличилась до 250, – рассказала директор по копоративным коммуникациям ПАО «РусГидро» Маргарита Нагога.

В Академии будут заниматься дети от 2008 до 2013 года рождения. К каждому возрасту свои требования.

Все ученики будут заниматься в Академии совершенно бесплатно.

- Чем ребенок старше, тем требования выше, ведь к 13 годам юный спортсмен должен обладать определенным багажом футбольных качеств и опытом игры. Изначально, при отборе мы обращаем внимание на такие вещи как активность, интерес к футболу, координация, умение владеть телом, ловкость, сообразительность. Ребенок должен уметь принимать решения в определенных ситуациях, от младших игроков мы ждем, что они будут обладать индивидуальностью. Умение играть в команде необходимо развивать чуть позже. С каждым годом учащиеся будут разучивать все больше технических элементов и получать знания по тактике. В идеале, к окончанию Академии, 16-17-летний футболист должен обладать всеми необходимыми навыками и физическими качествами для игры на профессиональном уровне, – подчеркнул тренер Академии Владислав Бабенко.

Начинающие спортсмены получили в подарок от инвесторов ценные подарки.

Академия рада принять всех мальчишек, которые любят футбол и хотят заниматься им профессионально. У самых прилежных учеников есть шанс попасть в большой футбол. Специалисты из центральной Академии будут наблюдать за приморскими воспитанниками и пригласят самых талантливых детей продолжить спортивную карьеру в Москве.

Церемония торжественного перерезаем ленточки прошла с участием ключевых инвесторов проекта.

На церемонии открытия выступил глава Владивостока Константин Шестаков. Он отметил, что теперь приморские дети смогут тренироваться у лучших, и выразил уверенность, что перед ним на поле будущие звезды российского и мирового футбола. Градоначальник пожелал юным спортсменам побед и свершений, а также попросил не забывать про ту дружбу, которая сейчас зародится в рамках команды.

- Мы реконструируем и отремонтируем несколько наших футбольных площадок. Также есть интересные мысли по поводу интерната. Владивосток готов предоставить площадку для развития футбола, а значит, счастливых семей в городе станет чуть больше, – уверен мэр города.

Сейчас в филиале Академии 150 учеников.

Фото предоставлены ПАО «РусГидро».