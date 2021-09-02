Фонтан в центре Владивостока открыт. Теперь он будет работать ежедневно

Фото: Анастасия Котлярова

«Сухой» фонтан на центральной площади Владивостока официально открыли. После символического запуска – нажатия зеленой кнопки – началось светомузыкальное шоу. И будет оно, как обещают в мэрии, ежедневным.

Фонтан не просто бьет струями воды прямо из асфальта, он умеет намного больше – танцевать под музыку и устраивать световое шоу. В день открытия, 2 сентября, попасть на площадь смогли далеко не все из-за коронавируса, но теперь фонтан можно посетить в любой день с 8:00 до 23:00.

Но имейте ввиду, работает он в разных режимах:

с 17:00 до 19:00 - детский режим, когда струи воды бьют с малой силой,

с 21:00 до 21:30 - световое шоу (в пятницу и в выходные дни до 22:00).

На открытии глава города Константин Шестаков сказал, что следующий шаг – благоустройство самой площади. Всех тайн решил не раскрывать, но анонсировал голосование за лучший проект, которое проведут среди горожан.

Открытие получилось ярким и масштабным: фонтан, балет, концерт, салют. Можно сказать, что город отпраздновал начало Восточного экономического форума, который проходит на Русском острове до 4 сентября.

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