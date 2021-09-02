Круче, чем в Сочи: парк развлечений построят во Владивостоке на Русском острове

Парк развлечений в Сочи. В Приморье могут построить не хуже

В первый день работы VI Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашения о строительстве нового казино. Документ подписали АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ), АО «Корпорация развития Приморского края», АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» и ООО «Восток Резортс», дочерняя компания MANTERA.

По словам Дмитрия Анфиногенова, директора по развитию игорной зоны «Красная Поляна», количество людей, которые живут вокруг Владивостока в пределах трех-четырех часов полета, и очень большой потенциал рынка подтолкнули компанию к решению развиваться на Восток.

Команда, которая достаточно успешно себя показала в Сочи, сегодня готова к реализации нескольких амбициозных проектов во Владивостоке, одним из которых является казино. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. Строительство начнется в 2022 году.

Но это не единственный проект, который ООО «Восток Резортс» намерено реализовать до 2027 года во Владивостоке.

Компания обещает построить для приморцев и гостей столицы ДФО парк развлечений на Русском острове. Собрав экспертную оценку рынка, в компании решили, что идеальным вариантом будет разместить парк «Русский» на берегу бухты Парис, между ДВФУ и Океанариумом.

Парк «Русский» - это пока рабочее название на сегодня, но, скорее всего, оно останется основным. Проект рассчитан на реализацию с 2022 по 2027 годы. Это будет новый, уникальный парк развлечений - первый в мире реализованный по составу аттракционов в соответствии с климатическими особенностями. Парк сможет радовать посетителей круглый год! 70 процентов аттракционов будут расположены под крышей и всего 30 – под открытым небом.

Еще один, совершенно новый не только для Владивостока и Приморья, но и всего Дальнего Востока проект – гольф-поле, реализация которого подразумевает и дома для членов клуба, рестораны, места для отдыха. «Туристический потенциал региона от этого только выиграет, а членство в клубе будут покупать не только жители региона, но и иностранцы», - уверены представители ООО «Восток Резортс».

«На все проекты мы будем инвестировать порядка 40 миллиардов рублей. Естественно это наши первые прикидки, первые цифры. Мы делали оценку с учетом того маркетинга, который мы составили по этой территории. Уверен, что мы не остановимся на этом, будем вкладывать и больше», - рассказал Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна».

Продекларировав на ВЭФ свои намерения и объем инвестиций, инвестор ООО «Восток Резортс» заверяет, что не намерен затягивать с подготовительными работами, так как заинтересован в том, чтобы вложения в проекты как можно быстрее начали окупаться.

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