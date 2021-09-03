«Для него нет мелочей»

Есть ощущение, что далеко не каждый парламентарий федерального уровня сумеет справиться с задачей, поставленной президентом: представить избирателям подробный отчет о проделанной работе в VII созыве Государственной Думы.

Среди них встречаются отпетые прогульщики, банально не посещающие заседания; есть «затворники», переставшие видеть мир за пределами кабинета в центре Москвы. Тем и другим фактически плевать на мнение и нужды тех людей, кто отдавал за них свои голоса, рассчитывая на изменения к лучшему.

Существует и третья категория – беспринципных лоббистов, действующих не в интересах народа, а для выгоды крупных корпораций и фирм, профинансировавших в свое время их избрание. Всем им абсолютно безразличны те «оптимизации», на которые они обрекают людей: будь то пенсионная реформа или реальный срок за перепост в интернете.

Многие уверен, что федеральный парламент состоит исключительно из таких антинародных героев, а значит, смысл выборов утрачен абсолютно. Однако в высших эшелонах власти сохранился еще такой редкий подвид как «депутат работающий». Ему не составит труда выполнить поручение главы государства, потому что разрабатывая законопроекты или голосуя за или против нововведений он, в первую очередь, думает об интересах людей. И, конечно, работу такого депутата лучше всего могут охарактеризовать сами люди.

Ирина Ерошенко, член совета дома № 30 по ул. Днепровской во Владивостоке:

– Возле нашего дома, на Днепровской, 30, уже давно пытаются воткнуть точечную застройку – дом в 24 этажа. Жильцы бьются изо всех сил, держат оборону. Колоссальную помощь в этом нам оказывает депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Познакомились мы с ним просто: увидела в СМИ информацию, что он выступает против точечной застройки, пришла в штаб ЛДПР на «Столетии». Помню, поразилась тому, какой Андрейченко простой, совсем не заносчивый человек. Всегда внимательно выслушает, даст нужный совет. С ним работать и общаться по всем вопросам очень легко. Считаю, это главное в людях. Знаете, некоторые депутаты кричат: «Я сейчас все решу», а сами палец о палец не ударят. Андрей Валерьевич совсем не такой. За эти годы он написал множество запросов по нашей проблеме, все время держит под контролем застройщиков. Можно сказать, он наш щит. Без него давно бы через нас переступили. Я знаю, он не нам одним помогает.

Замечательные у Андрея Валерьевича помощники: грамотные люди, во всех вопросах разбираются. Даже предлагали нам помощь в смене управляющей компании, хотя это уже другая история. Так что от всей души могу сказать: замечательный он депутат! Очень надеемся, что его люди выберут. У нашего дома вся надежда на него. Мы верим только Андрейченко!

Ирина Богомазова, старшая по дому № 2 по ул. Октябрьской во Владивостоке:

– Огромную помощь нам оказывает Андрей Валерьевич на своем уровне, его помощники всегда на связи. Совместно ведем борьбу с точечной застройкой: после наших совместных запросов в прокуратуру выявлены нарушения в работе застройщика, будем добиваться их устранения.

Тамара Юскова, работающий пенсионер:

– Я работаю почтальоном, работу свою очень люблю. И вот несколько лет назад у нас на почте возникла проблема: работникам попытались вменить дополнительные обязанности. Мол, оптимизация, поэтому почтальонам велели не только почту разносить, но еще рекламу продвигать и показания счетчиков снимать! Я стала протестовать, потому что считала это неправильным. Только вот правды нигде не могла найти., пока не обратилась к депутату Госдумы Андрейченко.

Пришла к нему на прием, он меня внимательно выслушал, вник в проблему, посоветовал заявление написать. Я написала: сумбурное, эмоциональное, на восьми листах. Однако Андрей Валерьевич все внимательно изучил. Запросил мнение ряда организаций, обратился в фискальные органы, в частности, в генпрокуратуру. После этого дело передали на краевой уровень с пометкой «разобраться». Помню, дневала тогда в прокуратуре, с 2017 по 2019 год это длилось. Но в итоге решили все вопросы

Без помощи Андрея Валерьевича мне бы ничего не удалось. Замечательный он человек, и депутат отличный. К людям относится по-доброму. Видит в каждом человеке личность. Для него нет мелочей. Я, конечно, двумя руками за Андрейченко. Дело тут не в партии – дело в человеке.

Алексей Лопатин, инженер:

– Одна из самых злободневных проблем для жителей Приморья – угольная пыль. Она загрязняет и воздух, и воду. Депутатом Андрейченко были направлены предложения в Минприроды и Председателю Госдумы о внедрении жестких механизмов по усилению ответственности за нарушение природоохранного законодательства; ведутся проверки соблюдения экологических требований на действующих терминалах.

Алексей Пенкин, рабочий:

– Андрей Валерьевич очень помог коллективу «Радиоприбора». Да что там говорить, без него бы у народа ничего не получилось, это факт.

В 2016 году у завода начались глобальные проблемы. Я тогда мастером производственного участка там работал. Больно было смотреть, как одно из крупнейших предприятий Владивостока хотели обанкротить, фактически отобрали Гособоронзаказ. Рабочие завода начали борьбу за свои права и за сохранение предприятия.

Андрей Андрейченко в то время был еще депутатом Заксобрания Приморья. Он единственный, кто к нам внимательно отнесся, вник в проблему, поддержал информационно. Помогал нам организовывать митинги – среди рабочих этого никто делать не умел. С его помощью мы провели большой митинг, привлекли журналистов, после этого из бюджета края нам выделили 58 миллионов. Но это была еще не победа. С помощью Андрейченко (он тогда стал уже депутатом Госдумы) мы продолжали писать запросы в различные инстанции, освещать наши проблемы в СМИ. Именно Андрей Валерьевич выступил инициатором обращения к вице-премьеру Рогозину, после которого правительство решило не банкротить завод. Нам тогда выделили еще 120 миллионов! Это было спасение – люди к тому моменту почти два года без зарплаты сидели.

Хочу подчеркнуть, что мы обращались к другим депутатам с просьбой о помощи. Но, кроме отписок, ничего не получили. Очень важно было, что в 2017 году Андрейченко стал депутатом Госдумы и стал активно поднимать проблему завода на федеральном уровне, конкретно – на встрече с министром труда. Да и человек он хороший: отзывчивый, простой. Если слово дал, обязательно сдержит. Хочу, чтобы он стал депутатом Госдумы еще раз. Хоть будет к кому обращаться. Знаю, Андрейченко точно поможет.

Константин, автовладелец:

– Андрей Валерьевич – очень активный депутат, проблемы автомобилистов воспринимает, как свои собственные, регулярно занимается их решением, часто – успешно. В качестве примеров могу привести борьбу с ГЛОНАСС, решение проблемы утилизационного сбора, законопроект о налоговом вычете для ввоза автомобилей б/у для личного пользования.