Стоит ли сейчас отправляться на отдых в Таиланд?

И хотя Таиланд уже открыт для российского туриста, комфортным этот отдых сейчас назвать нельзя. Фото: Сергей Приталюк.

16 августа Таиланд разрешил въезд иностранных туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Это значит, что полностью привитые этой вакциной граждане могут попасть на остров без обязательного карантина в 14 дней. Но значит ли это, что уже сейчас нужно брать отпуска и искать дешевые авиабилеты на ближайшие даты в королевство улыбок? О том, насколько серьезны антиковидные ограничения в Таиланде, ждут ли здесь нашего туриста, и в каком состоянии сейчас находится туристическая отрасль, рассказал житель Владивостока Сергей Приталюк. Из-за пандемии он волею случая задержался в Таиланде на целый год, завел много новых знакомств среди жителей королевства, а в Россию смог вернуться только в марте 2021 года.

О туристической инфраструктуре Таиланда после пандемии:

- Изменилось очень многое. Без должного ухода в таком жарком климате на протяжении года оказались разрушены гостиницы. Выбитые окна, ужасное состояние, никто там не работает. Особенно виден этот упадок, когда проезжаешь по береговой линии и наблюдаешь закрытые заведения, заколоченные ставни, пустота на улицах. Огромное количество кафе и ресторанов просто разорены. В бизнесе остались только те, кто развозил еду на мотоколясках. Они и во время пандемии и локдауна развозили еду и хоть как-то могли существовать.

Зато пляжи почти все пусты. Фото: Сергей Приталюк.

О ситуации с вакцинацией населения Таиланда, в том числе и российскими вакцинами:

- Несмотря на то, что в Таиланде сейчас полностью привито от коронавируса около 9% населения, я лично видел огромные очереди из желающих вакцинироваться. Причем это не случай одного дня. Но в то же время не стоит забывать, что Таиланд сильно зависим от международных и иностранных организаций и инвесторов. Потому пока ВОЗ не одобрило какую-либо нашу вакцину, не стоит надеяться на то, что попасть в королевство улыбок будет весьма проблематично.

О мерах по борьбе с коронавирусом в Таиланде:

- Меня до сих пор удивляют некоторые обязательные пункты. Ты всегда должен быть в маске, всегда! Исключения были сделаны только для спортивных мероприятий и велосипедистов. Но, когда вновь стали фиксировать большое количество заражений, снова начались какие-то перекосы. Было даже видео, где полицейские заставляют людей отжиматься и приседать. Это были нарушители масочного режима, которые были не в состоянии оплатить штраф, а он там достаточно серьезный: 20 тысяч бат (примерно 50 тысяч рублей). И эта санкция сохраняется до сих пор, при этом люди ждут новых туристов. В заведения и на пляж без маски тебя не пустят. Доходит до смешного: выходишь из воды, а администратор тут же подходит к тебе и просит надеть маску, а ты еще по пояс в море. Ну и ситуацию, когда можно лежать на пляже и загорать в медицинской маске, я тоже представить не могу.

Туристическая инфраструктура пока не готова к наплыву туристов. Фото: Сергей Приталюк.

Об ожиданиях самих тайцев от открытия туристического направления:

- Многие ждут, что мы вновь вернемся сюда. Каждый раз, когда в СМИ проскальзывает информация, они тут же делятся со своими знакомыми новыми сведениями. Другое дело, что даже если мы сейчас массово направимся сюда на отдых, обветшавшая инфраструктура будет просто не готова предоставить нам тот уровень, к которому мы привыкли. Среди тайцев можно выделить два противоборствующих лагеря. Одни хотят, чтобы турист вернулся, ведь это оживит экономику. Другие, напротив, не хотят здесь видеть иностранцев, которые могут привести в страну заразу, из-за чего может вырасти число больных коронавирусом.

О том, когда Таиланд придет в норму:

- Я думаю, что страна сможет быстро оправиться от удара пандемии, но только тогда, когда будет стабильный туристический поток и при условии, что инфраструктуру будут обновлять. Отели стоят, их никто не бросил, но нужны деньги на реконструкцию. А без туриста и стабильного заработка на одной лишь государственной поддержке далеко не уедешь.

Местные жители поделены на два лагеря. Одни хотят возобновления турпотока, другая - опасается возможной вспышки заболеваемости. Фото: Сергей Приталюк.

О том, когда все же стоит посетить Таиланд:

- Я бы советовал пока что подождать того момента, когда в королевство хлынет большой поток туристов. С 1 июля после открытия «Пхукетской песочницы» Таиланд принял лишь 5% туристов от ожидаемого объема. Такой низкий эффект связан как раз с сарафанным радио: люди приезжают и рассказывают, во что сейчас превратилась страна, и что нормально отдохнуть тут просто не получится. Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку в мире и то, какие сейчас есть ограничения в Таиланде, я бы не советовал отправляться в Таиланд ни сейчас, ни на этот Новый год.