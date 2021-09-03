Шансы Владивостока на Олимпиаду-2036 прокомментировал министр спорта РФ

Министр спорта РФ Олег Матыцин Фото: Дарья НАУМЕЦ

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума на Русском острове прокомментировал идею провести Олимпийские Игры во Владивостоке, озвученную накануне главой города Константином Шестаковым.

«В основе всего должна быть мечта. Эта мечта озвучена. Настолько она реалистична? Думаю, все необходимые условия есть. Важно понимать, с какой целью здесь проводить Олимпийские Игры. Потому что это не только построить спортивные сооружения, не только создать команду, но и должно быть понимание, что будет после Олимпийских Игр, какое наследие будет. Но видим, что и губернатор Олег Кожемяко, и глава города таким пониманием обладают, и надеюсь, что жители, наверняка, поддержат эту идею. Поэтому все основания есть, и я не сомневаюсь, что, если в итоге будет подана заявка, то мечта имеет шанс быть осуществленной», - заявил Олег Матыцин.

Напомним, 2 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что хочет отправить заявку на проведение в столице Приморья Экспо и Универсиады, а также летней Олимпиады-2036.

На вопрос, будет ли Минспорта поддерживать заявку Владивостока, министр объяснил, что единый организационный заявочный комитет формируется на уровне страны.

«Туда, конечно же, войдут представители министерства спорта. Тогда будем уже предметно обсуждать. Пока еще Международный Олимпийский комитет не открыл заявочный процесс. Пока не буду гадать», - добавил Матыцин корреспонденту «КП».

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