АО «Восточный Порт» окажет поддержку ученым в изучении и сохранении прибрежных экосистем

Компания АО «Восточный Порт» окажет финансовую и организационную поддержку проектам приморских ученых, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны, создания условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях VI Восточного экономического форума сегодня подписали управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и исполняющая обязанности директора ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» ДВО РАН Инесса Дюйзен.

В рамках долгосрочного, взаимовыгодного и эффективного сотрудничества портовики окажут содействие научному центру в приобретении мобильного модуля для ластоногих млекопитающих. Изолированное помещение, в котором круглогодично поддерживается заданная температура, поможет учёным содержать самок с детенышами в период родов и молочного вскармливания, а также проводить реабилитацию особей, пострадавших от антропогенного воздействия. Соглашение также предусматривает помощь «Восточного Порта» в приобретении оборудования для организации автономной системы видео-аудио регистрации поведения морских млекопитающих в естественной среде, содействие в организации экспедиций по изучению уникальной территориальной группировки тюленя-ларги, обитающей в заливе Петра Великого.

– Мы рады оказать помощь в изучении и сохранении популяции такого интересного вида тюленя, как ларга. Уверены, что нам удастся более детально изучить его среду обитания, что позволит сохранить этот вид, – отметила после подписания соглашения почетный гость церемонии, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Со своей стороны, Национальный научный центр морской биологии готов оказывать АО «Восточный Порт» методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, реализуемых стивидорной компанией из Находки. «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды на территории предприятия. За последние несколько лет по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в водоемы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году «Экомарафон» проводится уже в 7-й раз.

Экологическая безопасность при перевалке угля, забота об окружающей среде и жителях – приоритет №1 в работе АО «Восточный Порт». Три года назад было подписано пятистороннее соглашение с администрацией Приморского края, Минтрансом РФ, Росприроднадзором и Росморпортом по которому компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации воздействия на окружающую среду. Документ лег в основу уникальной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт», в которую стивидорная компания уже инвестировала 6 млрд рублей. Руководство АО «Восточный Порт» рассматривает проекты поддержки экологической составляющей деятельности производства как составную, системную часть своей стратегии, в которой отражается мировой тренд развития «зеленой» экономики. Заявление президента РФ Владимира Путина на апрельском саммите по климату о том, что наша страна и дальше будет реализовывать масштабную программу экологической модернизации во всех секторах экономики, имеет реальное подтверждение в делах и планах АО «Восточный Порт».