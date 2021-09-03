Будущее за технологиями: МТС и ДВФУ помогут талантливой молодежи получить престижные профессии

Соглашение подписали и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель и вице-президент МТС Руслан Ибрагимов Фото: Милана СОКОЛ

Одна из ведущих российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» присоединилась к Консорциуму «Дальний Восток. Пространство возможностей», созданному по инициативе Дальневосточного федерального университета и Минвостокразвития. МТС поможет привлечь талантливую молодежь в регион. Благодаря соглашению у ребят появилась возможность не только пройти стажировку и принять участие в разработке цифровых проектов, но и в будущем получить работу в одной из престижных ИТ-компаний России.

Соглашение о сотрудничестве между МТС и университетом заключено на полях Восточного экономического форума 3 сентября. В торжественной обстановке его подписали и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель и вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Руслан Ибрагимов.

– Мы достаточно давно сотрудничаем с университетом. В рамках цифрового развития мы запустили на территории ДВФУ пилотную сеть 5G, которая используется студентами для обучения, стажировок и создания научных проектов. Более того, в Центре цифрового развития совместными усилиями мы уже разработали и успешно внедряем проект по созданию цифровых копий регионов. Присоединение к Консорциуму стало логичным продолжением нашего сотрудничества. Я надеюсь, что это будет способствовать воспитанию и привлечению на территорию Дальнего Востока профессионалов, вырастающих из студентов. Мы знаем об их богаттом потенциале, поэтому вкладываем инвестиции в регион и поддерживаем юные дарования, – поделился вице-президент ПАО «МТС» по взаимодействию с органами государственной власти Руслан Ибрагимов.

Для успешных студентов, которые обучаются в ДВФУ по направлениям ИТ, МТС организует стажировки по специальным программам, позволяющим не отрываться от основного учебного процесса. Компания также намерена помочь ребятам определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям труда. Таким образом, еще до выпуска из университета они смогут получить необходимые компетенции для работы в ведущих компаниях страны и стать востребованными специалистами. Соглашение позволит МТС еще более плодотворно сотрудничать с ДВФУ и трудоустраивать подающих надежды студентов.

Соглашение подписали и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель и вице-президент МТС Руслан Ибрагимов Фото: Милана СОКОЛ

– Сам по себе Консорциум включает в себя 11 регионов, 40 университетов и научных организаций и 30 представителей реального сектора экономики. Благодаря соглашению у нас есть возможность вырабатывать совместные решения и объединять усилия по привлечению талантов. Университет для запуска и реализации проектов в области цифрового и технологического развития заинтересован в образованной и целеустремленной молодежи, готовой вкладывать в Дальний Восток весь свой потенциал. Здесь, на острове Русский мы выстраиваем структуру будущего университета мирового уровня. Очень важно, чтобы создавались новые центры развития. Кстати, один из них – это Центр цифрового развития ПАО «МТС», который образовался в 2019 году, сейчас в нем нарабатывают навык талантливые студенты. Я уверен, что в ближайшее время мы вместе будем вырабатывать новые модели развития личностного и карьерного роста, и мы сможем помогать многим ребятам включаться в работу со студенческой скамьи, – отметил и.о.ректора ДВФУ Алексей Кошель.

По словам представителя ДВФУ, университет заинтересован, чтобы студенты были вовлечены в процесс разработки интересных инициатив. Университет уделяет большое внимание развитию ИТ-отрасли. Все направления сейчас сконцентрированы в одном институте – это Институт математики и компьютерных технологий. В этом году уже был полноценный набор студентов, правда из-за ВЭФ немного сдвинулось время начала учебного года. Стоит отметить, что конкурсный отбор в учебное заведение был большой, на бюджет смогли попасть ребята, которые набрали высокие балы по ЕГЭ. Однако и количество бесплатных мест, по инициативе президента России, стало внушительное. На первый курс бесплатно набрали порядка 300 студентов.

МТС и ДВФУ уже много лет связаны партнерскими отношениями в рамках которых реализуются сразу несколько проектов. И речь не только о Центре цифрового развития, где специалисты разработали Цифровую модель региона, на основе технологий МТС Big Data и IoT, но и о пилотной зоне сети 5G МТС. Благодаря ей студенты могут тестировать решения в области VR и AR технологий, беспилотного транспорта, робототехники и другие. Еще одно важное открытие – совместно с медцентром ДВФУ создана цифровая платформа для анализа болезни Паркинсона.